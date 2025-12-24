¿Vas a viajar con regalos? El error que obligará a la TSA a revisar tus paquetes

Suscríbete a nuestros canales

Viajar para celebrar la Navidad, Hanukkah o el fin de este 2025 no tiene por qué ser una pesadilla logística. Con millones de personas saturando los aeropuertos, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha lanzado una guía definitiva para que tus regalos, pasteles y dispositivos electrónicos no se queden atrapados en el control de seguridad.

La regla de oro es simple: si es líquido, untable o brilla demasiado, piénsalo dos veces antes de ponerlo en tu maleta de mano.

Regalos: El error de envolverlos antes de volar

Aunque ver los regalos bajo el árbol con su papel festivo es parte de la magia, la TSA advierte que los regalos envueltos son tratados como cualquier otro objeto. Si el escáner detecta algo inusual, los agentes tendrán que romper el papel para inspeccionar el contenido.

Consejo experto: Usa bolsas de regalo, cajas fáciles de abrir o simplemente añade un lazo al llegar a tu destino.

Perfumes y Joyas: Los frascos de perfume deben ser de 100 ml (3.4 oz) o menos. Las joyas pequeñas (anillos, collares) pueden ir en el equipaje de mano, pero evita las hebillas y piezas voluminosas que activan las alarmas.

Bolas de nieve: Solo se permiten en cabina si son del tamaño de una pelota de tenis (menos de 95 ml) y tienen base. Las grandes van directo al equipaje facturado.

El festín navideño: ¿Qué pasa por el escáner?

Llevar la cena a casa es posible, siempre que respetes la consistencia de los alimentos. La TSA divide la comida en "sólidos" y "líquidos/geles".

Permitido en mano: Galletas, pasteles, tartas, chocolates y tablas de embutidos (siempre que los quesos sean duros).

Debe facturarse: Mermeladas, jaleas, salsas, jarabes y quesos untables si el envase supera los 95 ml .

Bebidas alcohólicas: El ponche de huevo, vino y champán deben ir en la maleta facturada (límite de 5 litros por persona). Atención: Está prohibido cualquier alcohol que supere el 70% de graduación, tanto en mano como facturado.

Electrónica y Baterías: Evita riesgos de incendio

Los drones y dispositivos más grandes que un celular deben sacarse de la maleta y colocarse en un contenedor individual para una imagen clara de rayos X.

Lo más crítico son las baterías de litio. La FAA prohíbe terminantemente llevar pilas de litio sueltas en el equipaje facturado debido al riesgo de incendio en la bodega. Deben ir siempre en el equipaje de mano. Las pilas secas estándar (AA, AAA) no tienen restricciones y pueden viajar en cualquier maleta.

