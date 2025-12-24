¿Brillos en el aeropuerto? La advertencia urgente de la TSA que podría retrasar tu vuelo de Navidad

Suscríbete a nuestros canales

Viajar durante la temporada navideña ya es un reto logístico, pero tu elección de vestuario podría hacerlo aún más difícil.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha emitido una advertencia inusual para estas fiestas: deja los brillos y las lentejuelas en la maleta.

Aunque los suéteres navideños resplandecientes son tendencia, los escáneres corporales de alta tecnología no se llevan bien con ellos, lo que podría enviarte directo a una revisión manual exhaustiva.

El problema con los suéteres navideños y la ropa abultada

En una publicación oficial, la TSA fue clara: "No queremos opacar su brillo navideño, pero no recomendamos usar suéteres con brillos en el aeropuerto".

El material reflectante y metálico de estas prendas suele activar alarmas falsas en los sistemas de inspección.

Además de los brillos, los oficiales recuerdan que cualquier prenda exterior ligera o ropa abultada debe retirarse antes de pasar por el arco de seguridad. Esto incluye:

Sudaderas con capucha (hoodies) y suéteres de gran tamaño.

Cárdigans, ponchos y chalecos.

Cortavientos y chaquetas ligeras.

Objetos curiosos: ¿Qué puedes llevar realmente?

La lista de la TSA para este 2025 incluye artículos que podrían sorprenderte. Mientras que las joyas valiosas deben ir siempre contigo (puedes solicitar una revisión privada para proteger tu seguridad), otros objetos tienen reglas específicas:

Vestidos de novia: Se permiten en el equipaje de mano. La TSA sugiere usar una funda protectora, pero advierte que si no cabe en el rayo X, el personal deberá abrir la bolsa para una revisión alterna.

Patines y equipo deportivo: Tanto los patines de hielo como los de línea están permitidos. Los tacos deportivos y las botas con punta de acero también pasan el control.

Artículos tácticos: Curiosamente, se permiten chalecos antibalas y gafas de visión nocturna, aunque la decisión final siempre recae en el oficial de turno.

Puños americanos: Están estrictamente prohibidos en la cabina. Puedes facturarlos, pero ten cuidado: si son ilegales en el estado de destino, la TSA notificará a la policía local.

El consejo de oro: Empaca en capas

Para agilizar el proceso, la agencia recomienda empacar el equipaje en capas ordenadas. Esto permite que los rayos X identifiquen los objetos con claridad, reduciendo la necesidad de abrir tu maleta y retrasar tu vuelo.

Si llevas dispositivos térmicos (suéteres con batería), asegúrate de cumplir con las normas de la FAA sobre baterías de litio.

