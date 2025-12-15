¿Viajas en Navidad? Estas multas de la TSA pueden costarte hasta $43.658

Suscríbete a nuestros canales

Con el aumento del tráfico aéreo por la temporada navideña, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) lanzó una advertencia directa a los viajeros sobre las severas sanciones que pueden enfrentar quienes violen las normas de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos.

La agencia recordó que cualquier conducta inapropiada durante los controles o dentro de las instalaciones puede derivar en multas elevadas e incluso en procesos penales.

La advertencia se difundió a través de las redes sociales oficiales de la TSA, donde se alertó que los pasajeros que amenacen, insulten o agredan a los oficiales de seguridad “podrían enfrentar sanciones importantes y un posible proceso penal”.

El mensaje incluyó una imagen con una advertencia clara: no se toleran amenazas, abuso verbal ni violencia física, y las multas pueden alcanzar hasta 13.910 dólares por este tipo de comportamientos.

Multas de la TSA por violaciones de seguridad

Según la información publicada en el sitio web de la TSA, la agencia puede imponer sanciones civiles de hasta 17.062 dólares por infracción y por persona, especialmente en casos relacionados con artículos prohibidos o intentos de evadir los controles. Las reincidencias conllevan castigos más severos.

Entre las principales sanciones figuran multas de 160 a 340 dólares por intentar ocultar líquidos, aerosoles o geles no permitidos; entre 850 y 5.110 dólares por ingresar a una zona estéril sin someterse a inspección; y de 4.250 a 10.230 dólares, más referencia criminal, por fraude o falsificación intencional.

El uso indebido de credenciales aeroportuarias también conlleva multas de hasta 5.110 dólares.

Las sanciones más altas aplican a la interferencia con los controles de seguridad. Una agresión con lesiones puede generar multas de 12.900 a 17.062 dólares, mientras que agresiones sin lesiones o interferencias no físicas oscilan entre 2.570 y 12.900 dólares.

Otros intentos de eludir procedimientos de seguridad reciben multas según la gravedad del riesgo generado.

FAA y tolerancia cero en los vuelos

La Administración Federal de Aviación (FAA) reforzó este mensaje al recordar su política de tolerancia cero frente a pasajeros rebeldes.

La agencia puede imponer multas de hasta 43.658 dólares por infracción, y un solo incidente puede resultar en múltiples sanciones.

Además, los casos graves se remiten al FBI, con posibles cargos penales y penas de cárcel.

La FAA advierte que este tipo de conductas también puede provocar restricciones para viajar, incluida la pérdida del acceso a TSA PreCheck o la inclusión en listas internas de exclusión aérea de las aerolíneas.

