Gobierno de Venezuela rompe lazo energético con Trinidad y Tobago tras denuncia de "robo de petróleo"

El Gobierno de Venezuela ha escalado la tensión diplomática con Trinidad y Tobago al decidir extinguir de manera inmediata cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural a ese país.

Esta drástica medida se toma luego de que Caracas denunciara el "robo de petróleo venezolano" cometido por la administración estadounidense el pasado 10 de diciembre.

Gobierno de Venezuela rompe lazo energético con Trinidad y Tobago

A través de redes sociales, autoridades venezolanas difundieron un comunicado que explica las razones.

"La Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha revelado una agenda hostil contra Venezuela desde su llegada al gobierno, incluyendo la instalación de radares militares estadounidenses para el asedio contra los buques que transportan el petróleo venezolano. Esta funcionaria ha convertido el territorio de Trinidad y Tobago en un portaviones estadounidense para agredir a Venezuela, en un acto inequívoco de vasallaje", se lee en parte del escrito.

"Hoy, ante este gravísimo hecho que pretende robar vulgarmente el petróleo de Venezuela, el Gobierno venezolano ha decidido extinguir de manera inmediata cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural a ese país", se agrega en la misiva.

Además, se reitera que Venezuela se respeta y no permitirá que ningún ente colonial y sus vasallos atenten contra la sagrada soberanía del país y su derecho al desarrollo.

