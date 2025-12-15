Movilidad

Puntos y rutas alternas de la gran marcha en Caracas este 15 de diciembre

Se recomienda a los conductores tomar previsiones.

Por Jheilyn Cermeño
Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 01:07 pm
Puntos y rutas alternas de la gran marcha en Caracas este 15 de diciembre
Este lunes 15 de diciembre, los venezolanos se movilizan en una gran marcha en Caracas.

De acuerdo con el reporte de VTV, la salida tiene un triple objetivo: manifestar la unidad popular, impulsar la transición al socialismo y, fundamentalmente, alzar la voz en defensa de la soberanía nacional ante los constantes ataques de los Estados Unidos.

Puntos y rutas alternas de la gran marcha en Caracas

La marcha recorrerá la Avenida Baralt, un eje vial principal del centro de Caracas, con los siguientes puntos de concentración y encuentro:

  1. Punto de inicio: Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ubicado en la Avenida Baralt.

  2. Segundo punto: Esquina de Balconcito.

  3. Tercer punto: Esquina de Piñango.

  4. Cuarto Punto Final: Esquina de Muñoz.

¡Tome previsiones! Rutas alternas para el tránsito vehicular

Debido a que la movilización tendrá lugar en la Avenida Baralt, una arteria vial clave en el centro de Caracas, se recomienda a los conductores tomar las siguientes vías alternas para evitar congestiones y cierres:

  • Avenida Fuerzas Armadas (Av. FFAA), que corre paralela hacia el este.
  • Avenida Urdaneta, paralela a la Av. Baralt, para acceder al centro o desviarse.
  • Autopista Gran Cacique Guaicaipuro.
  • Avenida Boyacá (Cota Mil), para moverse por el norte de la ciudad.
  • Autopista Valle-Coche.

Se sugiere también el uso del Metro de Caracas (especialmente la Línea 1 y sus conexiones) como la alternativa de transporte más eficaz para evitar las restricciones vehiculares en el centro de la ciudad.

