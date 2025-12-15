Puntos y rutas alternas de la gran marcha en Caracas este 15 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 15 de diciembre, los venezolanos se movilizan en una gran marcha en Caracas.

De acuerdo con el reporte de VTV, la salida tiene un triple objetivo: manifestar la unidad popular, impulsar la transición al socialismo y, fundamentalmente, alzar la voz en defensa de la soberanía nacional ante los constantes ataques de los Estados Unidos.

Puntos y rutas alternas de la gran marcha en Caracas

La marcha recorrerá la Avenida Baralt, un eje vial principal del centro de Caracas, con los siguientes puntos de concentración y encuentro:

Punto de inicio: Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ubicado en la Avenida Baralt. Segundo punto: Esquina de Balconcito. Tercer punto: Esquina de Piñango. Cuarto Punto Final: Esquina de Muñoz.

¡Tome previsiones! Rutas alternas para el tránsito vehicular

Debido a que la movilización tendrá lugar en la Avenida Baralt, una arteria vial clave en el centro de Caracas, se recomienda a los conductores tomar las siguientes vías alternas para evitar congestiones y cierres:

Avenida Fuerzas Armadas (Av. FFAA), que corre paralela hacia el este.

Avenida Urdaneta, paralela a la Av. Baralt, para acceder al centro o desviarse.

Autopista Gran Cacique Guaicaipuro.

Avenida Boyacá (Cota Mil), para moverse por el norte de la ciudad.

Autopista Valle-Coche.

Se sugiere también el uso del Metro de Caracas (especialmente la Línea 1 y sus conexiones) como la alternativa de transporte más eficaz para evitar las restricciones vehiculares en el centro de la ciudad.

