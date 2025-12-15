Tecnología

Banco del Tesoro agrega nuevo protocolo de verificación en su plataforma online

La entidad financiera busca reforzar la seguridad de sus clientes

Por 2001

El Banco del Tesoro informó a través de sus redes oficiales que en pro de brindar más confianza a sus clientes, actualizó las preguntas de seguridad con las que se ingresan a su plataforma en línea.

"Agregamos nuevo protocolo de verificación, te sugerimos actualizar tus preguntas de seguridad antes de ingresar a Tesoro Enlínea", detallaron.

  • Responde las preguntas de seguridad y si lo consideras puedes agregarlo como equipo de uso frecuente
  • Si olvidaste las respuestas ubica la opción: ¿Olvidaste tus preguntas? y reestablece de acuerdo a tus preferencias
  • Añade la clave dinámica !y listo! 

Lunes 15 de Diciembre - 2025
