Juegos de la semana 10 y 11 en vivo y gratis para Venezuela del baloncesto español

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Aquí te compartimos el cronograma completo del baloncesto español hasta finales de 2025, con los partidos más emocionantes por Meridiano Televisión. Mira estos juegos en vivo y gratis por señal abierta. También por HD a través de Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.

Calendario semana 10 y 11 de la Liga Endesa

Sábado 20 de diciembre Hiopos Lleida vs Real Madrid – Antesala 1:30p.m. Balón al aire 2:00p.m. San Pablo Burgos vs Baxi Manresa – Salto entre dos 4:00p.m.



Domingo 21 de diciembre Unicaja vs Baskonia – Antesala 1:30p.m. Balón al aire 2:00p.m. Barcelona vs Joventut Badalona – 7:30a.m.



Sábado 27 de diciembre Baskonia vs San Pablo Burgos – Antesala 12:30p.m. Inicio 1:00p.m. Covirán Granada vs UCAM Murcia – 3:00p.m.



Domingo 28 de diciembre: Ambos juegos sólo vía streaming meridiano.net/meridianotv . Surne Bilbao Basket vs Barcelona – 12:00m. Real Madrid vs Unicaja – 2:00p.m.

.

Prepárate para vivir la emoción de la Liga Endesa durante estas fechas festivas con Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.