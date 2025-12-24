Batalla legal por la Ley ‘Luz Verde’ en Nueva York: el nuevo fallo emitido ante apelación de la administración de Trump

Suscríbete a nuestros canales

Una ley que se ha convertido en un punto de conflicto central entre el estado de Nueva York y la actual administración federal de Estados Unidos (EEUU) ha tenido un nuevo fallo legal, descubra de qué se trata.

Estamos hablando de la Ley Luz Verde de Nueva York, oficialmente conocida como la Ley de Privacidad y Licencias de Conducir, una normativa aprobada en 2019 y que se encuentra vigente.

Recordemos que esta ley permite que cualquier residente del estado de Nueva York, mayor de 16 años, solicite una licencia de conducir estándar, independientemente de su estatus migratorio.

En su lugar, los solicitantes pueden usar documentos extranjeros, como pasaportes o matrículas consulares) para identificarse.

La Ley Luz Verde se promulgó, en parte, para mejorar la seguridad pública en las calles, ya que las personas sin licencias a veces conducen de todas maneras, o sin haber pasado un examen de manejo.

Hay que tener en cuenta que, el estado también facilita que los titulares de dichas licencias obtengan un seguro de automóvil, reduciendo así los accidentes que involucran a conductores sin seguro.

Punto de mayor desencuentro: sobre la demanda

Además, la ley prohíbe expresamente al Departamento de Motores y Vehículos (DMV) de Nueva York compartir los datos personales de los solicitantes con agencias de inmigración federales (como ICE o CBP), a menos que medie una orden judicial firmada por un juez.

Lo cual ha sido el punto más controvertido para la actual administración de Trump que busca tener a su disposición toda la cooperación posible para su política de deportaciones masivos.

Como resultado, el Departamento de Justicia demandó al estado por la ley en febrero de 2025, nombrando como acusados a la gobernadora Kathy Hochul y a la fiscal general del estado, Letitia James.

La demanda del Departamento de Justicia alegaba que la ley era "un ataque frontal a las leyes federales de inmigración y a las autoridades federales que las administran".

Destacó una cláusula que requiere que el comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados del estado informe a las personas que están en el país ilegalmente cuando una agencia federal de inmigración haya solicitado su información.

El nuevo fallo

La jueza de distrito Anne M. Nardacci, en Albany, avaló la ley de Nueva York, rechazando el intento del gobierno federal de impedir que el estado expida licencias de conducir a personas sin que demuestren que están en el país legalmente.

Dictaminó que la administración federal no había logrado sustentar sus afirmaciones de que la ley estatal usurpa la ley federal o que ilegalmente regula o discrimina al gobierno federal.

Resulta que Nardacci escribió en una opinión de 23 páginas que su trabajo no era evaluar la conveniencia de la Ley Luz Verde como una cuestión de política. Más bien era evaluar si los argumentos del gobierno de Trump establecían que la ley viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EEUU, que otorga precedencia a las leyes federales sobre las leyes estatales.

Se debe tener presente que, en la demanda rechazada, el gobierno de Trump argumentó que podría ser más fácil hacer cumplir las prioridades de inmigración federal si las autoridades federales tuvieran acceso sin restricciones a la información de conductores de Nueva York.

Sobre este punto, Nardacci, haciendo eco de un fallo de la Corte de Apelaciones del 2do distrito federal en una impugnación anterior de un secretario del condado a la ley, escribió que dicha información "permanece disponible para las autoridades de inmigración federales" a través de una orden judicial.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube