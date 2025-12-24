Videos "festivos" antiinmigrantes causan polémica en EEUU: lo que debe saber sobre el material difundido por las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta de la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos (EEUU) han compartido unos videos que no han sido bien recibidos por los defensores de los inmigrantes y la comunidad que hace vida en el país.

En medio de las festividades navideñas y teniendo por delante la Nochebuena y la víspera de Navidad, no solo no se han dejado de lado los operativos migratorios y las detenciones, sino que además se han publicado videos “festivos” generados con IA.

Se trata de una estrategia que marca un cambio histórico en la comunicación gubernamental de EEUU, donde se mezcla la propaganda política, la Inteligencia Artificial y el folclore navideño para ejecutar políticas de seguridad nacional.

Lo que debe saber sobre el contenido de los videos

El “Santa Claus de ICE”:

Este video de unos 18 segundos muestra una versión distópica de Papá Noel:

Un Santa Claus musculoso y con semblante serio se pone un chaleco antibalas rojo con las siglas "ICE".

En el video, Santa aparece esposando a un inmigrante en la calle, procesándolo en una oficina federal y finalmente escoltándolo hacia un avión de "ICE Air" para su deportación.

El video termina con el mensaje "¡Evita el ICE Air y la lista de niños malos de Santa!" y desea una "Feliz Navidad".

Se utilizó para promocionar el programa "Home for the Holidays" (Hogar para las Fiestas), una iniciativa de la secretaria Kristi Noem que ofrece $3.000 dólares a los inmigrantes indocumentados que acepten la autodeportación antes del 31 de diciembre.

El video de Trump y la “Lista de los Malos”

A diferencia del video de acción de Santa-ICE, este tiene un tono más institucional pero igualmente cargado de simbolismo político:

El video muestra una imagen generada por IA del presidente Donald Trump de espaldas, en un despacho que simula la Oficina Oval, decorado con motivos navideños.

Trump sostiene o revisa una larga lista de papel (estilo pergamino de Santa Claus).

En el video, la cámara hace un acercamiento o se sugiere que esa no es una lista de regalos, sino la "Naughty List" (Lista de los Niños Malos), que en este contexto representa a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales o aquellos en la mira para deportación.

Suele ir acompañado de textos como "Haciendo una lista y revisándola dos veces" (referencia a la canción Santa Claus is Coming to Town) o "Esta Navidad, el mejor regalo para EEUU es la seguridad".

Reacciones

Cerca del 70% de los estadounidenses han expresado desaprobación hacia este estilo de comunicación, calificándolo como "poco presidencial", "perturbador" y "ofensivo".

Incluso dentro del partido del gobierno hay división; mientras un sector celebra la "creatividad" y la mano dura, aproximadamente un 43% de los republicanos ven estos videos con escepticismo o rechazo.

Funcionarios como la secretaria del DHS, Kristi Noem, y el vicepresidente J.D. Vance han defendido la campaña. Sostienen que los videos son una forma efectiva de llegar a la población y dejar claro que las reglas han cambiado.

Lo cierto es que ha generado un debate legal y ético sobre si las agencias federales deberían usar herramientas de generación de imágenes para hacer sátira política o "memes" con temas tan sensibles.

