Departamento de Salud revela qué nombres prefieren los neoyorquinos: los dos primeros te sorprenderán

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York ha coronado a sus nuevos reyes de la cuna. Tras años de un dominio absoluto por parte de Emma y Liam, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York ha confirmado un cambio histórico en las tendencias de 2024: Mia y Noah son ahora los nombres más populares entre los recién nacidos de la Gran Manzana.

Este relevo, reportado inicialmente por Univision 41 Nueva York, marca el fin de una era en los registros de nacimiento locales.

La transición de nombres tradicionales como Emma hacia Mia, y el ascenso de Noah sobre Liam, no es una simple coincidencia estadística; es un reflejo de la evolución demográfica y cultural de una ciudad que se enorgullece de su identidad única y diversa.

El termómetro social de la Gran Manzana

El listado anual se elabora meticulosamente a partir de los certificados de nacimiento emitidos en los cinco distritos de la ciudad. A diferencia de las tendencias nacionales en Estados Unidos, donde los nombres suelen mantenerse estables por décadas, Nueva York funciona como un laboratorio social donde los factores culturales y las influencias migratorias dictan la pauta.

El ascenso de Mia sugiere una fuerte influencia de la comunidad hispana y una preferencia por nombres cortos y sonoros, mientras que Noah consolida su fuerza como un nombre bíblico moderno que resuena en diversas comunidades religiosas y sociales de la urbe.

¿Por qué cambian los nombres en Nueva York?

Los expertos señalan que estas preferencias actúan como una radiografía social. Factores como la cultura popular, figuras públicas y la mezcla de tradiciones internacionales en barrios como Queens o Brooklyn influyen directamente en la decisión de los padres.

Lo que hoy es tendencia en Nueva York, suele ser un indicador de lo que ocurrirá en el resto del país en los próximos años.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube