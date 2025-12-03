Cuentas Trump entregan $1,000 a bebés en EEUU: ¿Quién califica realmente y quién queda fuera?

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno federal presentó oficialmente las llamadas “cuentas Trump”, un programa de ahorro con beneficios fiscales destinado a niños estadounidenses y aprobado bajo el Big Beautiful Bill.

La administración detalló que los bebés nacidos entre 2025 y 2028 recibirán un depósito inicial de 1.000 dólares en una cuenta de inversión con impuestos diferidos una vez que cumplan 18 años.

El presidente Donald Trump afirmó que este será “el primer fondo fiduciario real para cada niño estadounidense”.

Cómo inscribirse

El programa estará disponible para padres y tutores mediante un nuevo documento del IRS: el Formulario 4547, que hará referencia directa a la numerología asociada al mandatario.

Según el Departamento del Tesoro, quienes completen el formulario antes de mayo de 2026 quedarán automáticamente inscritos.

El Gobierno lanzará el 17 de diciembre un sitio web dedicado exclusivamente a las cuentas Trump, donde las familias podrán registrar a los menores elegibles.

El sistema permitirá también que empleadores, gobiernos locales y organizaciones benéficas realicen aportes. De acuerdo con la Casa Blanca, desde el 4 de julio de 2026 podrán hacerse contribuciones anuales de hasta 5.000 dólares por parte de las familias y hasta 2.500 dólares desde los empleadores.

El anuncio coincidió con la donación histórica de 6.250 millones de dólares de Michael y Susan Dell, fondos que permitirán agregar 250 dólares a las cuentas de niños menores de 10 años nacidos antes de 2025.

Cómo funcionan las cuentas

Las contribuciones irán exclusivamente a fondos indexados de acciones estadounidenses de bajo costo, con el objetivo de generar crecimiento sostenido a largo plazo, similar a una cuenta IRA.

Los retiros estarán prohibidos hasta que el beneficiario cumpla 18 años, momento en el que podrá usar el dinero para educación, emprender un negocio o comprar una primera vivienda.

Las cuentas Trump estarán disponibles para cualquier menor de 18 años con número de Seguro Social, aunque el aporte inicial solo aplicará a los nacidos entre 2025 y 2028.

