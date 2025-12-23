Nochebuena: sepa dónde retirar pijamas sin costo para niños en el Harlem de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

La Cámara de Comercio del Gran Harlem (GHCC) y la organización sin fines de lucro Beyond Bedtime, formalizaron una alianza estratégica para ejecutar una jornada de donación masiva durante la temporada decembrina.

El proyecto, enfocado en la donación de prendas de dormir para niños de entre 1 y 12 años, tiene como objetivo principal atender las carencias de sueño que afectan a los sectores más desfavorecidos del Alto Manhattan. A través de esta colaboración, esta navidad se distribuyen pijamas para fomentar rutinas nocturnas que impacten positivamente en la salud y el desarrollo educativo de los infantes.

Articulación con organizaciones locales

Para optimizar el alcance de la actividad, la GHCC coordinó la logística con una red de instituciones que operan directamente en el vecindario. Entre los aliados estratégicos figuran la YMCA de Harlem, el Ejército de Salvación, GiGi’s Playhouse y la Iglesia Metodista Unida de Salem. Estas entidades facilitan la identificación de las familias con mayores necesidades de recursos tangibles, como ropa de dormir y libros, asegurando que los implementos llegaran a quienes enfrentan inestabilidad de vivienda o dificultades económicas severas.

Al respecto, los portavoces de la organización enfatizan la importancia de la equidad en el descanso. La misión de Beyond Bedtime sostiene que una rutina adecuada no debe ser un privilegio, afirmando que su labor se centra en:

"Garantizar que todos los niños, especialmente aquellos que enfrentan inestabilidad, tengan los hábitos de sueño saludables necesarios para tener éxito".

Dónde obtener las pijamas para ésta Navidad

Para obtener estas pijamas, las familias interesadas deben acudir a las sedes de las organizaciones comunitarias que forman parte de la red de aliados de la Cámara de Comercio del Gran Harlem y Beyond Bedtime. Estas instituciones son los puntos de distribución autorizados en la comunidad de Harlem:

Harlem YMCA: Ubicada en 180 West 135th Street. Es uno de los centros principales de atención para jóvenes y familias en la zona.

Ubicada en 180 West 135th Street. Es uno de los centros principales de atención para jóvenes y familias en la zona. The Salvation Army (Ejército de Salvación) en Harlem: Situado en 520 West 142nd Street (Harlem Temple Corps).

(Ejército de Salvación) en Harlem: Situado en 520 West 142nd Street (Harlem Temple Corps). GiGi's Playhouse New York: Centro dedicado a personas con síndrome de Down, ubicado en 106 West 117th Street.

Centro dedicado a personas con síndrome de Down, ubicado en 106 West 117th Street. Salem United Methodist Church: Iglesia icónica de la comunidad localizada en 211 West 129th Street.

Iglesia icónica de la comunidad localizada en 211 West 129th Street. Harlem Mother's Father's S.A.V.E.: Organización enfocada en el apoyo a familias, ubicada en 306 West 128th Street.

La donación está dirigida específicamente a niños de 1 a 12 años. Se recomienda llamar o acercarse a la sede más cercana para verificar la disponibilidad de tallas y los horarios específicos de entrega, ya que cada institución gestiona su propio inventario según la afluencia de personas. la sede central de Beyond Bedtime es 171 Madison Avenue, Suite 1409 Nueva York, NY 10016 y el teléfono de contacto (212) 716-9757.

