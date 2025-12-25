Milagro en Nochebuena: Arkansas tiene al nuevo multimillonario de la lotería y no es la primera vez que ocurre

Suscríbete a nuestros canales

La suerte de Nochebuena tiene una memoria estadística fascinante. Mientras millones de personas celebraban la Navidad, la historia de la lotería en Estados Unidos sumaba un capítulo sin precedentes en Arkansas.

Sin embargo, este fenómeno no es una anomalía del calendario: ganar el premio mayor en pleno 24 de diciembre es una tradición estadística que ya tuvo su primer antecedente en 2011, cuando un jugador en Maryland se llevó 128.8 millones de dólares.

Hoy, catorce años después, la hazaña se repite con una magnitud casi diez veces mayor, consolidando a la Nochebuena como una fecha de "milagros" financieros para quienes desafían las probabilidades de 1 en 292 millones.

Un botín histórico: ¿Cómo cobrar 1.82 mil millones de dólares?

El ganador en el "Estado Natural" (Arkansas) se enfrenta ahora a la decisión más importante de su vida. El premio, que creció de los 1,700 millones proyectados a los 1,820 millones de dólares finales gracias a la euforia de las ventas de último minuto, ofrece dos caminos legales para ser reclamado:

La Anualidad (29 años): El ganador recibe el valor total de los $1.82 mil millones de dólares repartidos en pagos anuales durante tres décadas. Esta opción está diseñada para proteger el patrimonio a largo plazo. El Pago Único (Cash Option): Si el afortunado prefiere el dinero de inmediato, puede optar por una suma global de 834.9 millones de dólares. Aunque la cifra es menor al total nominal, es la opción que históricamente eligen la mayoría de los ganadores para reinvertir su capital. Dato de seguridad: En Arkansas, los ganadores de premios superiores a los 500,000 dólares tienen el derecho legal de permanecer en el anonimato durante tres años, una medida clave para gestionar el impacto de una fortuna que solo es superada por los 2.04 mil millones ganados por Edwin Castro en 2022.

La Navidad donde el azar sonrió dos veces

Este sorteo no solo benefició al gran ganador en Arkansas. La magia de la Nochebuena se extendió por todo el país, dejando a ocho nuevos millonarios que acertaron las cinco bolas blancas (4, 25, 31, 52, 59).

Nueva York fue uno de los estados más afortunados en esta categoría secundaria, con dos boletos ganadores de un millón de dólares vendidos en el condado de Delaware y en Lindenhurst, Long Island.

Tras este histórico evento, el Powerball se reinicia este sábado con una bolsa de 20 millones de dólares, recordando que, aunque las probabilidades son escasas, la historia demuestra que el "gordo" de Navidad es una realidad que puede cambiar destinos en cuestión de segundos.

