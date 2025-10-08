¡Insólito y absurdo! Perfume de lujo confunde a la policía de Arkansas y provoca un calvario migratorio

Suscríbete a nuestros canales

Una equivocación policial en Arkansas condujo a la detención y posterior amenaza de deportación del ciudadano indio Kapil Raghu.

El pasado 3 de mayo, la policía de Benton detuvo a Raghu por una infracción de tráfico menor mientras él realizaba una entrega de comida según informa el medio NDTV.

Durante el registro, los agentes encontraron un pequeño frasco de perfume YSL etiquetado como "Opium" y, confundiéndolo con una droga ilegal, lo arrestaron bajo sospecha de posesión de narcóticos.

A pesar de que Raghu y su esposa, Ashley Mays, que llegó al lugar, intentaron aclarar que se trataba solo de una fragancia de marca, la policía lo tomó bajo custodia.

Este incidente destaca un problema recurrente donde los errores de identificación pueden escalar rápidamente a graves consecuencias personales.

¿Qué pasó con Raghu?

La situación de Raghu empeoró rápidamente a pesar de que las pruebas lo exoneraron. El Laboratorio Criminal del Estado de Arkansas confirmó posteriormente que el contenido del frasco era, en efecto, perfume y no opio, lo que llevó a un juez de distrito a retirar oficialmente los cargos el 20 de mayo.

Sin embargo, su breve estancia en la cárcel del condado de Saline resultó ser un factor importante y devastador, ya que las autoridades de inmigración (ICE) descubrieron que su visa había expirado debido a un aparente error de su anterior abogado.

Los oficiales de ICE lo detuvieron de inmediato y lo trasladaron a una instalación federal en Luisiana, donde permaneció recluido durante 30 días.

Un calvario

Este error administrativo y la detención de Raghu paralizaron su proceso para obtener la residencia permanente, a pesar de estar casado con una ciudadana estadounidense.

Raghu contó que la experiencia causó una profunda angustia emocional a su familia; su esposa se vio obligada a trabajar en múltiples empleos para cubrir los crecientes honorarios legales, agotando los ahorros de la familia, e incluso llegó a plantearse vender sus bienes y marcharse del país.

Tras su liberación y con los cargos penales retirados, Kapil Raghu ahora se enfrenta a una batalla legal para restablecer su estatus de visa y continuar su camino hacia la residencia legal en Estados Unidos.

