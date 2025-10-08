¿Sabes cuánto gana un chofer de tráiler en EEUU?: descubra en qué región pagan más y los requisitos necesarios para trabajar en el oficio

Suscríbete a nuestros canales

El manejo de camiones en Estados Unidos (EEUU) es un eslabón crucial para casi todas las industrias, ya que de su traslado depende el flujo estable de suministros y equipos esenciales, por lo que aquellos que trabajan como conductores son muy necesarios para la economía y para suplir las necesidades de la vida diaria en general.

Los choferes de tráiler, mejor conocidos como “camioneros”, tienen cierto rango salarial promedio en el país, sin embargo, este puede tener grandes fluctuaciones dependiendo de la región en la que se practique este oficio.

En principio, el portal de Trabajos USA, el cual es una plataforma no gubernamental diseñada para ayudar a personas, a menudo migrantes de habla hispana, a buscar y postularse a ofertas de empleo en el país, además, señala cual es la paga que pueden recibir estos trabajadores al año.

Salario promedio de los conductores de camiones en EEUU

El total estimado para un conductor de camiones alcanza los $77.532 anuales, con un sueldo promedio de $68.317 al año.

Este rango incluiría tanto el salario base como posibles bonificaciones y compensaciones adicionales que los conductores pueden obtener a lo largo del año, dependiendo de la empresa y la región donde operen.

Por otra parte, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU (BLS) la mediana general para conductores de camiones pesados en el rango de $57.449 a $61.500 anuales.

Lo cierto es que ciertas plataformas de empleo, como Indeed, indican que el salario promedio para un conductor de camión en 2025 puede rondar los $95.000 al año, reflejando la alta demanda y las rutas de larga distancia.

Ahora, según la IA de Google, Gemini, el salario promedio para un chofer de tráiler de larga distancia (OTR - Over-the-Road) y con experiencia está notablemente por encima del salario mediano general para los conductores de camiones pesados.

Mientras que Los choferes que trabajan como dueños-operadores (Owner-Operators), transportan cargas especializadas (ej. materiales peligrosos) o trabajan en rutas dedicadas, pueden superar los $100,000 con facilidad, llegando a exceder los $200,000 en casos muy específicos y exitosos.

Este es el rango salarial promedio según la región:

Noreste: $55.000. Según Gemini va desde los $58.000 a los $80.000

Costa Oeste: $60.000. Según Gemini va desde los $64.209 hasta los $80.000 o poco más.

Medio Oeste: $50.000. Según Gemini va desde los $58.000 a $70.000 o poco más.

Sur: $52.000. Según Gemini va desde $50.000 a los $60.000

Suroeste: $58.000. Según Gemini, aquí hay una mayor variación mayor en la misma región, puede ir desde los $55.000 a los $64.480 en general y en otras ir de $70.000 hasta los $85 mil o poco más en áreas como Dallas o Houston.

Requisitos para convertirse en un conductor de camiones apto

Edad mínima: generalmente se requiere tener al menos 21 años debido a las regulaciones federales y de seguros.

Licencia de Conducir Comercial (CDL): es obligatorio poseer una CDL clase A válida y en buen estado.

Completar una formación profesional: sepa que muchas empresas requieren que los nuevos conductores completen un programa de formación en manejo de tráileres.

Historial de conducción: un historial de conducción limpio es esencial, con pocos o ningún accidente o infracción grave.

Capacidad física: la capacidad física adecuada para manejar largas horas detrás del volante es necesaria.

Capacidad de cumplir con horarios flexibles: los horarios de trabajo pueden variar y pueden incluir viajes de larga distancia y noches fuera de casa.

Cumplimiento con regulaciones y normativas: conocimiento y cumplimiento de todas las regulaciones federales y estatales relacionadas con el transporte de mercancías.

Obtener certificaciones específicas: dependiendo de la especialidad elegida, puede ser necesario obtener certificaciones adicionales, como la de manejo de materiales peligrosos.

