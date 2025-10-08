Multas de estacionamiento en Dallas: cómo verificar y pagar sus deudas pendientes de forma oficial

Suscríbete a nuestros canales

Los conductores en Dallas, Texas, Estados Unidos (EEUU), deben estar muy atentos al cumplimiento de las normas a la hora de estacionar sus vehículos, ya que pueden enfrentarse a multas que no solo pueden conllevar a pagos sino también a sanciones.

Las llamadas “multas de estacionamiento” se emiten para hacer cumplir las normas de tránsito local, garantizar la seguridad pública, mantener el flujo de tráfico y asegurar la accesibilidad.

Sin embargo, ante la alerta activa que mantiene la Ciudad de Dallas sobre estafadores que están enviando mensajes de texto fraudulentos reclamando multas de estacionamiento impagas, es importante que los propietarios y conductores sepan cómo acceder a la información oficial.

Lo primero que debe tener presente es que no debe hacer clic en enlaces ni proporcionar información personal.

Es vital que entiendan cómo verificar si en efecto tienen una deuda impaga por una multa y la forma correcta de realizar el pago de la misma.

Además, debe tener claro que las razones para recibir una multa se dividen generalmente en tres categorías principales: Reglas de Tiempo y Pago, Restricciones de Ubicación (Seguridad y Flujo) y Reglas de Registro del Vehículo.

Así puedes consultar si existe o no una multa pendiente

En este sentido, la forma más directa y oficial para que los conductores verifiquen si tienen una multa de estacionamiento impaga es a través de los servicios en línea de la ciudad.

Entonces, desde el portal en Línea de la Ciudad de Dallas, puedes usar el sistema de búsqueda en línea de la Corte Municipal.

En principio, puedes acceder al portal de búsqueda de citaciones y casos de la Ciudad de Dallas, generalmente, puedes buscar tu multa utilizando uno de los siguientes datos:

- Número de la citación (Citation Number): si tienes la multa física, busca el número que comienza con "C" (ejemplo: C12345678, sin guiones).

- Número de la placa del vehículo (License Plate Number).

- Número de Identificación del Vehículo (VIN).

- Nombre completo y fecha de nacimiento.

Ahora, ten en cuenta que puede tardar hasta diez (10) días hábiles para que una nueva citación aparezca en el sistema.

También puedes contactar directamente al Departamento de Estacionamiento

Si no puedes encontrar la multa en línea, si recibes un mensaje de texto sospechoso, o si tienes preguntas específicas sobre las multas de estacionamiento, puedes comunicarte directamente con el Departamento de Cumplimiento y Gestión de Estacionamiento de Dallas.

- Portal oficial de pago de multas de estacionamiento de la ciudad de Dallas: https://cityofdallas.rmcpay.com/.

- Teléfono de Consultas: llama al 214-948-5346.

- Correo electrónico: envía un correo electrónico a [email protected].

Por otra parte, para verificar multas que tienen órdenes de Arresto Pendientes (Failure to Appear).

Se explica que, si la multa es antigua y no se ha pagado o resuelto, podría haber resultado en una orden de arresto (warrant).

Indican que, aunque las multas de estacionamiento generalmente son infracciones civiles, la falta de acción puede tener consecuencias.

Puedes usar el sistema estatal de Texas para verificar infracciones que resultan en fallas para comparecer (Failure to Appear/Omnibase), aunque esto es más común para multas de tráfico, también puede ser un paso si el caso se ha escalado.

Formas oficiales de pagar tu multa de estacionamiento

En línea: Utilice el Portal de pago de multas de estacionamiento de la ciudad de Dallas (haga clic aquí) para ingresar su información y pagar su multa: Ticketing and Enforcement.

Necesitará los siguientes elementos para pagar las multas de estacionamiento en línea:

- Tarjeta de crédito o débito

- Número de citación / multa / matrícula número de VIN

Puedes hacerlo por teléfono: llamando al 1-833-773-1942 y siguiendo los pasos que se le indiquen.

En persona: solo se admiten pagos por cheque, cheque de caja o giro postal.

En la Gestión y Cumplimiento de Estacionamientos: Centro Municipal de Oak Cliff - 320 E. Jefferson, Sala 212, Dallas, TX 75203.

Por correo: tiene que enviar una copia de las citaciones de estacionamiento, el número de placa y / o el número VIN con el pago: cheque, cheque de caja o giro postal.

Envíelo a la siguiente dirección:

Gestión y cumplimiento de estacionamientos

Apartado de correos 650302

Dallas, TX 75265-0302

