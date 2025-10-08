¡Cifras que aterran! ICE revela resultados de sus operativos durante el mes de septiembre en Nueva Orleans

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) Nueva Orleans cerró el año fiscal 2025 en septiembre con resultados impresionantes, en medio de la intensificación de redadas migratorias.

La Oficina de Detención y Deportación (ERO) de Nueva Orleans, que gestiona operaciones clave en una amplia región del sur de los Estados Unidos, llevó a cabo miles de arrestos y deportaciones durante el año, destacando un aumento significativo en el número de delincuentes convictos detenidos en el último trimestre.

Los informes preliminares de septiembre indican, de acuerdo con una publicación en X, que los oficiales de ERO en la región sobrepasaron sus objetivos operativos anuales, priorizando la identificación y remoción de amenazas serias para las comunidades.

En el cierre de FY 2025, la oficina reportó un incremento del 18% en los arrestos de no ciudadanos con condenas penales graves en comparación con el año fiscal anterior.

¿Cuál es la estrategia que emplea el ICE para arrestar más inmigrantes?

El equipo de campo de ICE en Nueva Orleans llevó a cabo varias operaciones centradas en personas involucradas en crímenes violentos.

Según los datos de septiembre de 2025, las principales categorías de delitos entre los arrestados incluyeron asalto agravado, delitos sexuales y tráfico de drogas.

La Directora de la Oficina de Campo subrayó que los oficiales lograron la captura de cientos de fugitivos de inmigración durante septiembre.

Estas acciones aseguraron que aquellos que habían evadido órdenes finales de deportación tuvieran que enfrentar la justicia.

Además, la colaboración entre los oficiales de ERO y las fuerzas policiales locales fortaleció el programa de Comunidades Seguras en la región, lo que permitió identificar rápidamente a los criminales dentro de las cárceles locales antes de su liberación.

¿Cuáles son las cifras de arrestos y deportaciones informados por ICE?

Arrestos: 2.357

Deportaciones: 10.482

