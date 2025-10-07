Subway Surfing fatal: ¿Cuántos adolescentes han muerto por el desafío viral en Nueva York?

Suscríbete a nuestros canales

El fenómeno conocido como Subway Surfing en Nueva York, o subway skylarking, se consolidó como una tendencia peligrosa. Esta práctica consiste en subirse al exterior de los vagones del metro mientras el tren está en movimiento.

Los jóvenes realizan la actividad para grabar videos y ganar fama en las redes sociales. Mientras exponen sus vidas.

Las autoridades locales advierten que es una actividad ilegal y potencialmente mortal para quienes la ejecutan.

Muchos adolescentes la ven como una aventura extrema o un desafío viral sin medir las consecuencias. El número de accidentes y víctimas relacionados con esta práctica continúa en aumento constante.

¿Por qué es mortal el Subway Surfing?

El riesgo más grave de esta práctica es la posibilidad de caer sobre las vías del tren en movimiento. Además, los participantes pueden chocar contra túneles y estructuras cercanas debido al mínimo espacio de seguridad. El peligro aumenta al exponerse al tercer riel, que transporta electricidad de alto voltaje.

Este contacto con el tercer riel puede causar una m uerte instantánea por electrocución. La ley local establece que viajar en el techo o en cualquier parte exterior del tren es un delito menor. La sanción es de hasta 90 días de cárcel o multas de 500 dólares.

¿Qué cifras maneja la policía de Nueva York?

Las estadísticas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) muestran una tendencia preocupante en el aumento de tragedias. En el año 2024, seis personas murieron por practicar Subway Surfing. Esta cifra superó las cinco muertes registradas en todo 2023.

En lo que va del año 2025, ya se han reportado al menos cinco víctimas fatales más. Entre ellas se incluyen dos adolescentes que fallecieron en el borough de Brooklyn. Las tragedias dejan profundas secuelas emocionales entre el personal del metro y las familias.

