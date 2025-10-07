Lo que no quieren que leas: los libros que encendieron la polémica en las aulas de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Los libros prohibidos volvieron a convertirse en un tema polémico en Estados Unidos. Según un informe publicado por PEN America, durante el año escolar 2024-2025 se registraron más de 6.800 prohibiciones de libros en 87 distritos escolares de 23 estados.

La cifra, según expertos es comparable con el clima de censura del macartismo en la Guerra Fría.

La organización advierte que la “prohibición cotidiana” y la normalización de la censura han alcanzado niveles sin precedentes en las aulas estadounidenses.

Censura en aumento y autores vetados

El informe “Prohibido en los EE.UU.” reveló que 3.752 títulos únicos fueron retirados o restringidos el último año escolar, con un 80% de las prohibiciones concentradas en Florida, Texas y Tennessee. Entre los autores más censurados figuran Stephen King, Sarah J. Maas y Jodi Picoult.

Kasey Meehan, directora del programa Libertad para Leer de PEN America, advirtió que “la censura ya no es un evento aislado, sino una práctica institucionalizada”.

En muchos casos, las escuelas optan por retirar libros preventivamente para evitar conflictos con padres o funcionarios, lo que el informe denomina “obedecer de antemano”.

La tendencia afecta especialmente a obras con temas LGBTIQ+, raciales o sexuales, que continúan siendo las más atacadas.

Autoras como Malinda Lo, cuyo libro Last Night at the Telegraph Club ocupa el cuarto lugar en la lista, señalaron que las prohibiciones provocan un efecto de desaparición: “Una vez que un libro es prohibido, desaparece”.

Los 15 libros más prohibidos del año en EE. UU.

De acuerdo con PEN America, estos son los títulos más censurados durante el año escolar 2024-2025:

La naranja mecánica — Anthony Burgess Sin aliento — Jennifer Niven Vendido — Patricia McCormick Anoche en el Telegraph Club — Malinda Lo Una corte de niebla y furia — Sarah J. Maas Crank — Ellen Hopkins Para siempre… — Judy Blume Las ventajas de ser invisible — Stephen Chbosky Malvado (Wicked) — Gregory Maguire No todos los chicos son azules — George M. Johnson Una corte de rosas y espinas — Sarah J. Maas Damisela — Elana K. Arnold El DUFF — Kody Keplinger Diecinueve minutos — Jodi Picoult Tormenta y furia — Jennifer L. Armentrout

PEN America subraya que muchos de estos libros han sido galardonados o recomendados por instituciones educativas, pero hoy enfrentan vetos que limitan su acceso en bibliotecas y aulas públicas.

El debate sobre la censura literaria promete intensificarse mientras Estados Unidos se adentra en la Semana de los Libros Prohibidos, que comienza este domingo.

