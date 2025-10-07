USCIS confirma plazo final para venezolanos con TPS tras decisión de la Corte Suprema: ¿Qué deben hacer los afectados?

Suscríbete a nuestros canales

La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado un duro golpe a la protección migratoria de cientos de miles de venezolanos, al permitir que el gobierno cancele de manera definitiva el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Después de este fallo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó su sitio web con información vital que detalla los plazos para la finalización del programa, lo que ha generado una ola de incertidumbre y preocupación entre la diáspora venezolana en el país.

Impacto Inmediato: el fin del tps 2023 y el plazo para 2021

La decisión del tribunal supremo ha revertido un fallo anterior que mantenía las protecciones migratorias. Esto ha llevado a un panorama claramente delineado por USCIS en su página oficial sobre Venezuela:

Designación TPS 2023: Las protecciones bajo esta designación han sido canceladas tras la anulación de la orden que las había restablecido temporalmente por parte de la Corte Suprema.

Los beneficiarios deben buscar de inmediato otras opciones legales para regularizar su estatus, ya que ya no cuentan con protección contra la deportación.

Designación TPS 2021: La finalización del TPS para quienes se inscribieron en 2021 sigue en pie. El estatus y la protección contra la deportación expirarán el 7 de noviembre de 2025 a las 11:59 p.m.

Después de esta fecha, los venezolanos que están amparados perderán su estatus legal y su Documento de Autorización de Empleo (EAD) relacionado con el TPS.

USCIS ha confirmado la publicación de la notificación de cancelación de la designación de 2021 en el Registro Federal, lo que indica que el proceso administrativo para la terminación está en marcha.

¿Qué deben hacer los beneficiarios del TPS afectados?

La comunidad legal migratoria está instando a los venezolanos a actuar rápidamente. La finalización del TPS para ambas designaciones significa que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría comenzar procedimientos de remoción una vez que las protecciones se agoten.

Los expertos subrayan que la única forma segura de proceder es explorar y solicitar urgentemente un estatus migratorio alternativo. Las opciones que los beneficiarios deben considerar de inmediato incluyen:

Reanudar o presentar una solicitud de Asilo: El TPS detiene el conteo del plazo de un año para solicitar asilo.

Aquellos que no lo han hecho o que han presentado un caso débil ahora deben fortalecer o iniciar el proceso sin demora.

Ajuste de estatus o peticiones familiares: Si un familiar ciudadano o residente permanente presenta una solicitud en su nombre, o si son elegibles para un ajuste de estatus a través del matrimonio.

Visas de trabajo o humanitarias: evaluar la elegibilidad para visas como la U, T, o el Parol Humanitario.

