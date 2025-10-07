Cambio de horario en EEUU: todo lo que debes saber sobre para que no te afecte el sistema estándar

Suscríbete a nuestros canales

Muy pronto Estados Unidos (EEUU) volverá a su horario estándar (invierno) y hay ciertas consideraciones que los habitantes deben tomar en cuenta antes del cambio, sepa por qué debe prepararse y cómo hacerlo.

El próximo 2 de noviembre, los relojes se retrasarán una hora a las 2:00 de la mañana. Es decir, volverá a ser las 1:00 am, lo que implica "ganar una hora de sueño".

Sin embargo, más allá de la fecha y de tener en cuenta que debe asegurarse de realizar los cambios en los aparatos manuales que lo requieran, ya que la mayoría de los equipos conectados a internet, celulares -entre otros- cambiarán el horario de forma automática, hay algo más que debe tener en cuenta.

Es importante saber qué puedes hacer para que el cambio horario no afecte tu salud y bienestar, porque sí, puede hacerlo, aunque hay un debate sobre qué tanto, esto es un hecho.

Lo primero que debes entender es que nuestro cuerpo tiene una especie de “reloj maestro” en el cerebro que regula ciclos esenciales como el sueño, la digestión, la temperatura corporal y la liberación de hormonas.

Ahora, este reloj se guía principalmente por las señales de luz y oscuridad, al cambiar el horario de golpe, retrasando el reloj una hora en el caso de noviembre, se produce un pequeño "mini-jet lag".

Para que el ajuste a tu ritmo circadiano sea más suave, los expertos recomiendan una adaptación gradual de las rutinas.

La adaptación gradual es importante porque minimiza los síntomas negativos, tales como:

Trastornos del sueño: dificultad para conciliar el sueño o despertarse antes de lo deseado.

Fatiga y somnolencia diurna.

Irritabilidad y dificultad para concentrarse.

Cambios en el apetito o la digestión.

Así puedes adaptarte previamente al cambio

Tome en cuenta las siguientes recomendaciones:

Comienza días antes: No esperes al día del cambio. Empieza a retrasar la hora de acostarte y levantarte en pequeños incrementos (10 a 15 minutos) cada día, unos 4 días antes del 2 de noviembre.

Por ejemplo, si normalmente te acuestas a las 10:00 p.m., el miércoles podrías acostarte a las 10:15 p.m., el jueves a las 10:30 p.m., y así sucesivamente, hasta que el domingo el cambio de hora te permita volver a acostarte a tu hora habitual.

Intenta mantener un horario de sueño regular para acostarte y levantarte, incluso los fines de semana, para ayudar a tu reloj interno a sincronizarse.

Si haces siesta, limítala a un máximo de 20-30 minutos para no interferir con el sueño nocturno.

Asegúrate de que tu habitación esté oscura, silenciosa y a una temperatura confortable (idealmente entre 19 y 21 grados Celsius).

Consume una cena ligera y evita comidas copiosas, cafeína, alcohol y bebidas estimulantes unas 2-3 horas antes de acostarte.

Reduce la exposición a la luz azul (móviles, tabletas, televisión) al menos una hora antes de dormir. Evita la actividad física extenuante justo antes de acostarte.

Mantener una rutina de ejercicio físico moderado es beneficioso, pero, como se mencionó, evítalo cerca de la hora de dormir.

Ajusta paulatinamente el horario de tus comidas para que coincidan con tu nuevo horario de sueño, siguiendo el mismo principio de cambio gradual de 15 minutos.

Exponte a la luz natural por la mañana tan pronto como te levantes.

La luz solar ayuda a indicarle a tu cerebro que es hora de estar despierto, lo cual es fundamental para regular tu ritmo circadiano.

Ahora, ten en cuenta que el cuerpo suele tardar entre 3 y 7 días en adaptarse completamente al nuevo horario.

Debes ser paciente si te sientes un poco desfasado o con menor energía durante los primeros días, aunque este efecto podría no manifestarse o reducirse al mínimo siguiendo estas recomendaciones.

