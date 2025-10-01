Trámite del DMV en California: lo que debes preparar antes de pedir tu registro de conductor

Suscríbete a nuestros canales

El registro de conductor en California es un documento solicitado con frecuencia por residentes que necesitan verificar su historial de manejo.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) ofrece un proceso en línea sencillo y económico, pero con reglas claras que deben cumplirse para evitar contratiempos.

Según la página oficial del DMV, la solicitud requiere preparación previa y solo se permite imprimir el registro una vez finalizado el pago.

Pasos para pedir el registro en línea

Antes de iniciar el trámite, el DMV recomienda cumplir con tres condiciones básicas: encender la impresora, crear una cuenta en línea en caso de no tenerla y estar listo para pagar la tarifa de $2 por cada historial solicitado.

El sistema solo permite una impresión después de realizar la compra, por lo que si el solicitante cierra la página de confirmación deberá pagar nuevamente.

Las transacciones con tarjeta de crédito o débito tienen un cargo adicional del 1,95% por procesamiento, mientras que los pagos directos desde una cuenta bancaria no generan comisiones extra.

La normativa está regulada por el Código de Regulaciones de California (CCR §350.44), que fija los precios oficiales del servicio.

Solicitudes por correo y otros casos

Para quienes deseen obtener el historial de otra persona, es obligatorio llenar el formulario Solicitud de Información de Registros (INF 70) y enviarlo por correo con un cheque o giro postal de $5 por cada registro.

El costo sube a $20 por año cuando se solicitan copias de documentos de vehículos o embarcaciones que no estén disponibles en formato electrónico.

El DMV aclara que estos registros son confidenciales y están protegidos bajo su Declaración de Privacidad en Internet.

Además, advierte que la impresión es única: una vez cerrado el comprobante de compra, no será posible volver a descargar el archivo sin pagar nuevamente.

Los servicios están disponibles para todos los conductores en California, y el portal en línea del DMV detalla los requisitos y pasos a seguir para acceder a esta información oficial.

