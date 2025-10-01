Solicitud de placa especial para personas con discapacidad en California: paso a paso

Suscríbete a nuestros canales

Las personas que viven en California y presentan algún tipo de discapacidad, pueden tramitar una placa especial, según el Departamento de vehículos de motor del estado de California (DMV), siguiendo los pasos que se describen a continuación:

Como primer paso:

Tenga completa la Solicitud de Placas o Carteles para Personas con Discapacidad (REG 195) (PDF), firmada por su proveedor médico. Durante el proceso de solicitud en línea se le pedirá que la cargue.

Debe tener una copia de las siguientes pruebas aceptables de nombre completo verdadero y fecha de nacimiento:

Una licencia de conducir (DL) o tarjeta de identificación (ID) emitida por el estado.

Acta de nacimiento de los Estados Unidos (EEUU).

Pasaporte estadounidense válido y vigente o tarjeta de pasaporte estadounidense.

Documentos adicionales de fecha de nacimiento/ presencia legal aceptables como prueba del nombre completo y la fecha de nacimiento, si es necesario:

Lista de documentos para licencia de conducir / tarjeta de identificación federal no conforme (PDF).

Guía fácil de usar AB 60 sobre opciones de documentación para obtener una licencia de conducir en California (PDF).

Por último:

Adjunte los archivos anteriores en las secciones correspondientes de este formulario web.

Pague las tarifas aplicables utilizando su información bancaria (número de ruta y número de cuenta) o tarjeta de crédito.

Las personas interesadas deben tener en cuenta que la solicitud es solo para tramitar una nueva placa. Si usted perdió su placa o su tarjeta de identificación de placa, puede solicitar una nueva en línea.

Otros trámites para personas discapacitadas

Además, usted puede solicitar un cartel de estacionamiento para personas discapacitadas original.

