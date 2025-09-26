DMV California: ¿Qué restricciones aplican al cambio de dirección en línea?

Suscríbete a nuestros canales

Cambiar de dirección en California es un requisito legal que todo residente debe cumplir en un plazo máximo de 10 días después de mudarse.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) ofrece varias opciones para realizar este trámite, que aplica tanto a licencias de conducir como a registros de vehículos y embarcaciones.

Opciones para actualizar la dirección

El método más rápido es en línea, a través del sistema oficial de la DMV en su portal web. Para completar el proceso, se necesita la dirección anterior y la nueva.

Si el cambio involucra un vehículo o embarcación, también se debe tener a la mano la tarjeta de registro más reciente. La actualización en línea puede tardar hasta tres días, y el solicitante puede verificar el estado de su trámite desde su cuenta MyDMV.

Otra alternativa es por correo, llenando el formulario DMV 14 (Notificación de cambio de dirección), disponible en el sitio oficial del DMV.

El documento debe enviarse a la dirección indicada en el formulario. Quienes no puedan imprimirlo pueden solicitar una copia llamando al 1-800-777-0133.

Los ciudadanos también tienen la opción de acudir personalmente a una oficina del DMV, aunque no es obligatorio. Para este método, se recomienda agendar una cita y presentar el formulario DMV 14 directamente en la ventanilla.

Datos clave que debe saber

El DMV aclara que no es obligatorio solicitar una nueva licencia de conducir o tarjeta de identificación tras el cambio de domicilio, ya que la actualización se realiza internamente en los registros.

Sin embargo, quienes deseen que su nueva dirección aparezca en la tarjeta deberán pedir un reemplazo y pagar la tarifa correspondiente.

Además, el sistema puede actualizar automáticamente la dirección de registro de votante si el cambio ocurre dentro del mismo condado.

En caso de mudanza a otro condado, será necesario llenar una nueva tarjeta de inscripción de votante.

El trámite estándar no tiene costo, pero omitirlo dentro del plazo de 10 días puede generar multas o inconvenientes legales si la licencia no refleja la dirección actual.

Restricciones y casos especiales

No todos los residentes pueden realizar el proceso en línea. Entre los casos no elegibles están quienes tengan una licencia comercial con residencia fuera de California, direcciones militares o internacionales, solicitudes pendientes de REAL ID, vehículos arrendados o direcciones en oficinas postales del Ejército (APO) o la Flota (FPO).

En esas situaciones, el cambio debe hacerse exclusivamente por correo, enviando el formulario DMV 14.

La DMV también recuerda que los permisos de estacionamiento para personas con discapacidad (DPPP) cuentan con su propia aplicación de actualización de dirección.

