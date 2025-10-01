¿Sabes qué es un Home Warranty en EEUU?: entiende si lo necesitas, cómo te beneficia y cuánto puede costar adquirirlo

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) todos saben la importancia de contar con ciertos seguros, como el que protege tu vehículo, pero muy pocos conocen sobre el Servicio de Garantías para el Hogar, que puede resultar casi tan necesario como tener un seguro de vivienda, descubre de qué se trata.

De hecho, se puede considerar que el Servicio de Garantías para el Hogar (o Home Warranty) y el seguro de vivienda (o Homeowner's Insurance) son productos complementarios.

Un Home Warranty, esencialmente, es un contrato de servicio que cubre la reparación o el reemplazo de los sistemas y electrodomésticos principales de tu casa, que se averían debido al desgaste normal por el uso o debido a un mal funcionamiento.

Es decir, cubre fallos en el funcionamiento diario de los sistemas domésticos y aparatos: aire acondicionado / calefacción, plomería, electricidad, calentador de agua, horno, lavavajillas, entre otros.

Lo que debe saber sobre este “seguro”: lo que cubre

Entonces, las garantías para el hogar pueden beneficiar a los propietarios que desean evitar costosas sorpresas de reparación, especialmente aquellos con electrodomésticos de alta gama, como lo señala el portal de Insurify.

Este puede comprarse en cualquier momento y elegir el nivel de cobertura que se adapte a sus necesidades.

Dependiendo del plan, los contratos de servicios básicos pueden cubrir solo electrodomésticos de cocina, mientras que los planes integrales cubren todos los electrodomésticos, HVAC, plomería y sistemas eléctricos.

Algunas compañías también ofrecen cobertura adicional para techos, piscinas, jacuzzis, sistemas sépticos o sistemas de rociadores de césped.

Hay que saber que después de comprar una garantía, generalmente hay un período de espera de entre 30 y 90 días.

Una vez finalizado ese periodo, puedes empezar a solicitar reparaciones.

Las garantías generalmente cubren:

Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)

Sistemas eléctricos

Sistemas de fontanería

Refrigeradores

Hornos

Lavadoras y secadoras

Trituradores de basura

Una garantía básica para el hogar puede cubrir solo los electrodomésticos de su cocina, un plan premium puede proporcionar una cobertura más completa para los sistemas eléctricos, de plomería y HVAC.

A veces puede comprar cobertura adicional para piscinas, calentadores de agua, sistemas de rociadores de césped o bombas sépticas.

¿Cómo funciona? + Costo

Cuando necesite reparaciones para un artículo o sistema cubierto, la compañía de garantía hará arreglos para que un técnico de servicio visite su hogar.

Por lo general, pagará una tarifa de servicio por cada visita, que puede costar entre $65 y $ 125.

El técnico de servicio diagnosticará el problema y luego hará las reparaciones, aunque la mayoría de las garantías para el hogar duran un año, pero algunas compañías ofrecen planes de tres o cinco años.

Las garantías para el hogar pueden costar entre $15 y $80 por mes, según las estadísticas de Insurify. Esto dependerá principalmente de la ubicación de su hogar, el tamaño de la casa, o incluso de su elección de tarifa de servicio.

Un plan básico que cubre electrodomésticos de cocina será más barato que un plan integral que protege electrodomésticos, sistemas eléctricos y sistemas HVAC.

Agregar cobertura opcional a su garantía, como para una piscina, una bomba de sumidero o un sistema de rociadores, también puede aumentar los costos.

Además, debe pagará una tarifa de servicio, generalmente entre $65 y $125, por cada visita de reparación.

Adem´s Indurify advierte que las personas que planean contratar este servicio, antes deben analizar costos adicionales según el servicio, principalmente:

De atención de emergencia (fuera de horario), garantías sobre el trabajo de reparación y condiciones de cancelación.

Insurify asegura que entre las principales empresas que ofrecen este servicio se encuentran:

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube