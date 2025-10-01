Operación “Twin Shield” de USCIS: sepa qué es y lo que ha revelado sobre fraudes migratorios en esta ciudad de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El controlar a la población migratoria en Estados Unidos (EEUU) se ha convertido en una misión clave para la administración de Donald Trump, en este sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) arroja resultados en materia de fraudes migratorios.

Se ha dado a conocer que, en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones, se llevó a cabo la Operación Twin Shield (Escudo Gemelo).

Esta se ha anunciado como la primera iniciativa de su tipo en intensificar las actividades para detectar y disuadir el fraude en Minneapolis-St. Paul y sus alrededores.

USCIS también coordinó con ICE y el FBI, quienes proporcionaron una valiosa asistencia durante la operación.

Twin Shield se llevó a cabo del 19 al 28 de septiembre y se descubrieron 275 casos de sospechas de fraude, esto, solo en el área de Minneapolis-St. Paul.

USCIS señala que los tipos de solicitudes de beneficios de inmigración investigados incluyeron peticiones matrimoniales y basada en la familia, autorizaciones de empleo y ciertas peticiones relacionadas con permisos de permanencia temporal (“parole”).

Sobre la operación: proceso y resultados

La iniciativa, que han catalogado como un éxito rotundo, se centró en visitas a sitios y verificaciones específicas para solicitantes y peticionarios con beneficios de inmigración pendientes que cumplían con los criterios de riesgo especificados, como lo reseña USCIS.

“La operación se alinea con la Orden Ejecutiva 14161, Protegiendo a EEUU contra Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y a la Seguridad Pública”, indican en el comunicado.

Informaron que los oficiales de USCIS se enfocaron en más de 1.000 casos con indicadores de fraude o inelegibilidad, realizaron más de 900 visitas a sitios y entrevistas personales.

De esta forma, encontraron evidencia de fraude, incumplimiento o problemas de seguridad pública o seguridad nacional en 275 casos, lo que corresponde al 44% de los entrevistados.

Hasta la fecha, USCIS ha emitido Notificaciones de Comparecencia (NTA) o ha remitido a extranjeros a ICE en 42 casos, y cuatro extranjeros fueron detenidos.

Además, USCIS espera que los datos sobre las NTA, las remisiones a ICE y las acciones judiciales adversas aumenten a medida que se completen más investigaciones administrativas.

Casos destacados: reseñados en el informe

USCIS hizo mención de ciertos casos puntuales.

Un extranjero admitió haber falsificado un certificado de defunción de Kenia por $100 para alegar falsamente la disolución de un matrimonio.

La cónyuge en cuestión está viva, reside en Minneapolis y es madre de cinco de los hijos del sujeto.

En otro caso, un extranjero es hijo de un conocido o presunto terrorista, además, permaneció más tiempo del permitido por su visa y anteriormente se le había descubierto que había cometido fraude matrimonial, lo que había resultado en la denegación de varias solicitudes de beneficios de inmigración.

En otro caso, una peticionaria admitió ante los oficiales de la Operación Twin Shield haber cometido fraude matrimonial; esto ocurrió tan solo unas horas después de declarar bajo juramento que su matrimonio era genuino durante una entrevista en nuestra oficina de Minneapolis.

En otro caso, un extranjero cometió fraude matrimonial al aprovecharse de su cónyuge estadounidense de edad avanzada, incluido someterlo a abuso y explotación de personas de edad avanzada.

Advertencia a inmigrantes

El director de USCIS, Joseph B. Edlow, manifiesta que el fraude de inmigración degrada la integridad de nuestro sistema de inmigración legal, perjudica a quienes cumplen la ley y representa riesgos para la seguridad nacional y pública.

Por lo que están dispuestos a “buscar hasta por debajo de las piedras”.

“USCIS está declarando una guerra total contra el fraude de inmigración. Perseguiremos sin descanso a todos aquellos que degraden la integridad de nuestro sistema y leyes de inmigración. Con la ayuda de ICE y el FBI, la Operación Twin Shield de USCIS fue un tremendo éxito: cientos de malhechores rendirán cuentas”.

