Conoce las ciudades con el costo de vida más alto en EEUU: los datos clave del top 3 te sorprenderán

Lo primero que hay que entender es que el Índice de Costo de Vida (ICV) mide la variación en el gasto que un hogar o individuo necesita para mantener un mismo nivel de satisfacción o bienestar a lo largo del tiempo o entre diferentes ubicaciones geográficas.

En EEUU este es un indicador de gran importancia, no solo para los que están pensando en cambiar de estado o ciudad, ya que es el dato principal que utiliza el gobierno, a través de la Oficina de Estadísticas Laborales o BLS, para medir la inflación a nivel minorista.

Además, la Reserva Federal utiliza estas métricas para formular la política monetaria, como el ajuste de las tasas de interés, con el objetivo de mantener la estabilidad de precios y un crecimiento económico sostenible.

Además, puede ser vital a la hora de negociar aumentos salariales y para redactar cláusulas de ajuste por costo de vida en los contratos laborales.

Sin embargo, hay que entender que el costo de vida varía drásticamente dentro den el país y estas disparidades hacen una gran diferencia.

Ranking de las ciudades que tienen el costo de la vida más elevado

Les informaremos cuáles son las 20 ciudades más costosas, actualmente, para hacer vida.

Esto, según lo registra el ranking para EEUU de Expatistan, una de las bases de datos colaborativas de precios y costo de vida más grandes del mundo.

Esta base de datos se actualiza y mejora constantemente de forma colaborativa gracias a expatriados y viajeros de todo el mundo.

En la posición 16: San Antonio, Texas

En la posición 15: Youngstown, Ohio

En la posición 14: Lincoln, Nebraska

En la posición 13: Tucson, Arizona

En la posición 12: Louisville, Kentucky

En la posición 11: Tallahassee, Florida

Del puesto 10 al 6:

En la posición 10: Cleveland, Ohio

En la posición 9: St. Petersburg, Florida

En la posición 8: Boise, Idaho

En la posición 7: Minneapolis - St. Paul, Minnesota

En la posición 6: San Diego, California

Los más bajos del top 5:

En la posición 5: Chicago, Illinois

En la posición 4: Seattle, Washington

Las ciudades más caras para vivir: Top 3

En la posición 3 | Miami, Florida - Con un índice de 192, tenemos los siguientes datos clave:

Costes mensuales estimados para una familia de 4 personas: $8.335

Costes mensuales estimados para una persona sola: $5.497

El costo de vida en Miami, Florida es el 3º más caro de Estados Unidos (nº 3 de 17)

El costo de vida en Miami, Florida es el 3º más caro de América del Norte (nº 3 de 22)

El costo de vida en Miami, Florida es más caro que en el 95% de ciudades del mundo (nº 7 de 129)

Curiosidades:

En la ciudad con el papel de baño más caro del mundo

Es la segunda ciudad con los cocteles (tragos en general) más costosos del mundo

Y es la ciudad con el tercer lugar, en todo el mundo, donde la salud es más cara.

En la posición 2 | Washington (D.C) - Con un índice de 197, tenemos los siguientes datos clave:

Costes mensuales estimados para una familia de 4 personas: $7.625

Costes mensuales estimados para una persona sola: $4.649

El costo de vida en Washington es el 2º más caro de Estados Unidos (nº 2 de 17)

El costo de vida en Washington es el 2º más caro de América del Norte (nº 2 de 22)

El costo de vida en Washington es más caro que en el 96% de ciudades del mundo (nº 6 de 129)

En la posición 1 | San Francisco, California – Con un índice de 202, tenemos los siguientes datos clave:

Costes mensuales estimados para una familia de 4 personas: $8.863

Costes mensuales estimados para una persona sola: $5.904

El costo de vida en San Francisco, California es el más caro de Estados Unidos (nº 1 de 17)

El costo de vida en San Francisco, California es el más caro de América del Norte (nº 1 de 22)

El costo de vida en San Francisco, California es más caro que en el 97% de ciudades de el mundo (nº 5 de 129)

Curiosidades:

Es la ciudad con el puesto número 2 con el pan más caro, de todo el mundo.

Es la segunda ciudad de todo el mundo con el papel higiénico más caro, solo superada por Florida.

También es la segunda ciudad donde las manzanas son más costosa, de todo el mundo.

