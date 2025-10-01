Atención sexual gratis en Los Ángeles: estos son los servicios que puedes pedir sin miedo

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles informó, a través de su página oficial, que ofrece una amplia gama de servicios gratuitos o de bajo costo en 10 centros especializados en salud sexual.

Estos programas están abiertos a toda la comunidad, sin importar el estatus migratorio, y garantizan atención confidencial incluso para adolescentes desde los 12 años.

Pruebas, prevención y tratamientos

Entre los servicios más destacados se encuentran las pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH, que incluyen exámenes para gonorrea, clamidia, sífilis, herpes, tricomoniasis, vaginosis bacteriana y hongos.

También se realizan pruebas de Papanicolaou para detectar cambios en el cuello uterino que podrían derivar en cáncer.

En cuanto a prevención, las clínicas ofrecen PrEP (profilaxis preexposición), disponible en píldoras o inyecciones, que reduce el riesgo de contraer VIH.

También disponen de PEP (profilaxis posexposición), tratamiento que debe iniciarse en las primeras 72 horas tras una posible exposición al virus.

Además, se incluye DoxyPEP, una dosis única de doxiciclina que disminuye el riesgo de sífilis y clamidia.

Los pacientes también pueden acceder a tratamiento inmediato para ITS, vacunas contra la viruela del mono (Mpox), anticonceptivos, píldoras de emergencia, preservativos y lubricantes.

Más servicios gratuitos y acceso sin restricciones

Las clínicas distribuyen naloxona (Narcan) para revertir sobredosis por opioides, tiras reactivas para detectar fentanilo, además de kits de prueba para COVID-19, junto con vacunas y pruebas PCR en algunos centros.

La atención es gratuita, pero si el paciente cuenta con seguro médico, se solicitan los datos para facturación sin cargos adicionales ni copagos. En algunos casos, como vacunas específicas, podría aplicarse una tarifa mínima.

Las citas pueden solicitarse en línea a través del Portal de Salud de Los Ángeles, por teléfono o de manera presencial, aunque el acceso sin cita previa es limitado y se recomienda llegar temprano.

El Departamento de Salud Pública recalca que las clínicas están abiertas a todas las personas, sin importar su ciudadanía o estatus migratorio, y que los adolescentes de 12 años o más pueden acceder a pruebas y tratamientos sin consentimiento parental, conforme a la ley vigente en California.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube