Estas son las facturas de servicios que se pueden pagar de forma online en Los Ángeles: le decimos dónde y cómo hacerlo

Consultar y pagar por su servicio de agua y luz en Estados Unidos (EEUU) no son trámites en los que deba perder tiempo o que puedas resultar en un dolor de cabeza ya que están al alcance de un clic.

Desde la página de LACITY.GOV, la cual es el sitio oficial de la ciudad, ofrecen una variedad de recursos y opciones para sus residentes, entre ellos existe un apartado llamado “Hogar”, que lo llevará a un apartado que se lleva por nombre “Apoyo para residentes”.

Allí contará con una serie de opciones de gran interés, tales como:

Parking Tickets y Permits

Films Permits

Animal licenses

Building Permits & Inspections

Fire Brush Clearance

Business Tax Services

Rental Property Owners

Y la que nos interesa para el desarrollo de este artículo: Water & Power Bills, en donde se enuncia:

“Pague sus facturas de agua y electricidad de LADWP en línea. Si necesita ayuda para pagar sus facturas, LADWP tiene programas que pueden ayudarlo”.

Al hacer clic será redireccionado a Los Ángeles Department of Water & Power (LADWP), la plataforma en la que podrá salir de apuros incluso si lo dejó para último momento.

Sobre la consulta de facturas electrónicas + Inscripción

Debe saber que LADWP ofrece a sus clientes el servicio de facturación electrónica.

Los suscriptores en línea reciben una notificación por correo electrónico informándoles cuándo pueden ver y pagar su factura en línea.

“LADWP ofrece opciones de pago para que el pago de su factura sea más conveniente, especialmente los clientes morosos que desean evitar cortes inconvenientes y costosos que incluyen cargos de $50 o más para restablecer el servicio.

¿Te gustaría ayudar al medio ambiente y al mismo tiempo ahorrar dinero? Opte por inscribirse en el Servicio de facturación electrónica.”, se puede leer en LADWP.

Beneficios de la facturación electrónica:

Reciba notificaciones de facturas por correo electrónico, sin demora

Ver y pagar facturas en línea

Reduzca el desorden de papel

Ayude a disminuir el impacto ambiental de la impresión de facturas en papel

Acceda a boletines informativos en línea

Crédito en la factura de $10 por inscripción por primera vez

Entonces, debe tener en cuenta que si abre una cuenta en el Servicio de facturación electrónica, ya no recibirá facturas impresas por correo para esa cuenta y se suscribirá automáticamente para recibir notificaciones por correo electrónico cuando pueda ver y pagar su factura en línea.

Puede crear su cuenta en el siguiente enlace: https://www.ladwp.com/oamsso/login.html.

Solo deberá:

Hacer clic en "Inscribirse en el servicio de facturación electrónica" en Opciones de facturación y siga las instrucciones, o

Seleccionar "Más información" en el cuadro de promoción Go Paperless, ubicado en el lado izquierdo de la página y siga las instrucciones.

Además, sepa que LADWP ofrece tarifas con descuento a clientes de:

Bajos ingresos, personas mayores y discapacitadas.

Los programas de asistencia de pago también están disponibles para clientes que califican según ciertos requisitos señalados.

Formas de pago online + Otra opción

Señalan que los clientes pueden optar por pagar su factura electrónicamente o por teléfono en lugar de por correo, además de opciones adicionales.

Pagar en línea - Pago único

Para ello deberá iniciar sesión en su cuenta en línea de LADWP para autorizar manualmente pagos únicos de facturas desde su cuenta de cheques/ahorros.

Los clientes residenciales también pueden usar una tarjeta de crédito (Visa o MasterCard) para pagar sus facturas.

Puede guardar la información de su fuente de pago para pagos futuros, pero esto es opcional, el servicio es gratuito: https://www.ladwp.com/oamsso/login.html.

Pagar en línea - Pago automático

Deberá iniciar sesión en su cuenta en línea de LADWP para preautorizar el débito automático de su cuenta de cheques/ahorros.

Los clientes residenciales también pueden usar una tarjeta de crédito (Visa o MasterCard).

El débito automático por el monto adeudado en su factura del LADWP se realizará diez (10) días hábiles después de que se haya emitido su factura en cada ciclo de facturación.

Con este método se asegura de que las facturas siempre se paguen a tiempo, se evita escribir cheques y comprar sellos y este servicio también en gratuito.

“¡Regístrese en la facturación electrónica para recibir un crédito único de $10 y el pago automático para obtener un crédito único adicional de $15 cuando se registre por primera vez!”, aseguran.

Pagar por teléfono

Para pagar por teléfono a través del Centro de Pagos del LADWP, los clientes residenciales pueden llamar al 1-877-MYPAYDWP (1-877-697-2939) para autorizar un pago electrónico único desde su cuenta de cheques/ahorros o tarjeta de crédito (Visa o MasterCard).

Su número gratuito está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana utilizando un teléfono de tonos.

Debe tener presente que, antes de llamar, tiene que asegurarse de tener a mano su número de cuenta, código de acceso (4 dígitos) e información de pago (número de cuenta bancaria y número de ruta bancaria o información de tarjeta de crédito) para completar la transacción si aún no ha guardado la información de su fuente de pago en línea.

Este servicio también es gratuito.

