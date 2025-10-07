Nueva Jersey: el truco oficial para que te atiendan cuando se va la electricidad o el agua

Suscríbete a nuestros canales

Cuando los servicios básicos fallan en Nueva Jersey, los usuarios tienen derecho a presentar quejas formales si su proveedor no soluciona el problema.

Las autoridades estatales recomiendan contactar primero a la empresa de electricidad, gas, agua o cable para intentar resolver la situación.

En la mayoría de los casos, las compañías responden con rapidez y ofrecen una solución inmediata.

A dónde acudir

Sin embargo, si el inconveniente persiste, los residentes pueden acudir a la División de Asistencia al Cliente de la Junta de Servicios Públicos de Nueva Jersey (BPU).

Esta oficina recibe reclamos verbales, escritos o por correo electrónico sobre interrupciones del servicio, demoras, facturas elevadas, depósitos, acuerdos de pago y tarifas inesperadas.

Los usuarios también pueden hacer sus denuncias por teléfono. Para servicios públicos, está disponible la línea gratuita (800) 624-0241, y para televisión por cable, (800) 624-0331.

Emergencias y quejas en línea

En situaciones de emergencia —como fugas de gas, cables eléctricos caídos o roturas de tuberías de agua— se debe llamar de inmediato al proveedor correspondiente y al 911. En esos casos, la atención es prioritaria.

Las quejas electrónicas se revisan a diario durante el horario laboral (de 9:00 a 16:00). El formulario digital permite reportar incidentes con servicios públicos, televisión por cable o proveedores externos.

Quienes prefieran hacerlo por escrito pueden enviar su carta a la División de Asistencia al Cliente, ubicada en 44 South Clinton Ave, Trenton, NJ 08625-0350.

Además, si el usuario considera necesario solicitar una audiencia formal, puede hacerlo conforme al reglamento NJAC 14:1-1, presentando su petición de manera electrónica ante la BPU.

