¿Adulto en Nueva Jersey sin diploma? El GED podría cambiar tu vida en 2025

El Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) ofrece a los adultos y jóvenes desde los 16 años la posibilidad de completar sus estudios y obtener un diploma oficial emitido por el estado.

Este proceso, diseñado para quienes no pudieron terminar la escuela de manera tradicional, abre puertas a mejores oportunidades laborales, educativas y personales.

Qué es el GED y quién puede tomarlo

El GED (General Educational Development) es el examen de equivalencia de secundaria aprobado tanto por el gobierno federal como por la Junta Estatal de Educación de Nueva Jersey.

Evalúa conocimientos en escritura, estudios sociales, ciencias, literatura, artes y matemáticas, alineados con los estándares de preparación universitaria y profesional.

Este examen está dirigido a residentes de Nueva Jersey que tengan al menos 16 años y no se hayan graduado de una escuela secundaria acreditada ni estén inscritos actualmente en una.

Para quienes tengan 16 o 17 años, se exige un Certificado de Consentimiento para Participar, firmado por padres o tutores legales y validado en persona en el centro de exámenes o mediante notario público. Además, es obligatorio presentar una identificación válida al registrarse.

Cómo y dónde presentar el examen

Los exámenes del GED solo pueden presentarse en centros de evaluación aprobados por el NJDOE, lo que garantiza la validez del diploma obtenido.

Los candidatos deben comunicarse directamente con el centro de su elección para conocer las fechas disponibles y el proceso de inscripción.

Existen adaptaciones especiales para personas con necesidades específicas, lo que facilita el acceso equitativo al programa.

El GED está pensado para adultos que buscan una segunda oportunidad y desean avanzar hacia estudios superiores, empleos de mayor calidad o metas personales que requieren el diploma de secundaria.

Con este programa, Nueva Jersey refuerza su compromiso de ofrecer educación accesible y herramientas reales para la superación profesional.

