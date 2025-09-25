Regulación en moteles de Nueva Jersey: la ciudad que restringe estadías

Suscríbete a nuestros canales

En un giro que está cambiando el panorama de la vivienda temporal, un pueblo costero de Nueva Jersey ha aprobado recientemente una ordenanza que limita drásticamente el tiempo que las personas pueden quedarse en hoteles y moteles.

Los funcionarios locales, que sostienen que estos alojamientos no están diseñados para ser refugios permanentes, impulsaron esta nueva legislación en respuesta al aumento de residentes sin hogar que utilizan vales subsidiados para estancias prolongadas.

Los defensores de la ordenanza argumentan que esta afluencia ha puesto una presión considerable sobre los servicios municipales.

¿Cuál es la ciudad de Nueva Jersey que impuso esta medida en moteles?

La medida fue adoptada por la ciudad de Absecon, junto con el municipio vecino de Galloway, en la costa de Nueva Jersey.

La nueva ordenanza de Absecon prohíbe que cualquier persona permanezca en una habitación de hotel o motel por más de 14 días consecutivos, o más de 28 días en un período de 45 días. Los funcionarios de la ciudad sostienen que esta nueva ley es más fácil de hacer cumplir que las regulaciones anteriores.

El alcalde de Absecon, Tommy Marrone, compartió la perspectiva de la ciudad con NBC, afirmando: "Esto drena mucho nuestros servicios. Los hoteles no son un refugio de facto para personas sin hogar. No hay cocina. Es transitorio por naturaleza. Es transitorio por código. La gente no debería vivir en un motel".

Sin embargo, la ordenanza ha generado una considerable controversia. Los propietarios de moteles están preocupados por el impacto económico y consideran que la nueva ley es demasiado estricta.

Las violaciones conllevan multas significativas, incluyendo una multa mínima de $750 para propietarios, empleados y residentes. Además, la preocupación más urgente recae sobre los residentes que actualmente se ven afectados.

Una mujer, Angel Marie, que ha estado en recuperación durante 15 meses y teme recaer si se ve obligada a dejar su alojamiento actual, compartió sus temores con NBC New York: "No quiero consumir".

