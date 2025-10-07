Revolución eléctrica en Miami: así será el nuevo sistema de autobuses en la ciudad

Suscríbete a nuestros canales

El Condado Miami-Dade anunció el lanzamiento de Metro Express, su nuevo Sistema Rápido de Autobuses (BRT). Este sistema será el primer sistema eléctrico de autobuses rápidos y el más largo de su tipo en Estados Unidos (EEUU).

El proyecto busca transformar la forma en que miles de residentes se desplazan. El servicio estará disponible para los residentes de South Dade, conectando Florida City hasta Dadeland South.

El lanzamiento oficial está programado para el 27 de octubre de 2025. El Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade (DTPW) ofrecerá el servicio.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de transporte?

Metro Express contará con un carril exclusivo a lo largo de 20 millas en la US-1. Este carril estará protegido por barreras de seguridad, para realizar un recorrido más rápido y confiable. El sistema también tendrá prioridad durante las horas pico de tráfico.

El Condado Miami-Dade, informó que el diseño del BRT permitirá un viaje más seguro. Este enfoque en la eficiencia y la seguridad busca aliviar la congestión en el transitado corredor de la US-1.

¿Qué comodidades ofrecerán las estaciones?

El nuevo servicio BRT incluirá 14 estaciones exclusivas con un diseño moderno. Estas estaciones ofrecerán áreas de espera climatizadas para mayor comodidad y protección. También contarán con amplia sombra para los usuarios.

Además de comodidad, las estaciones integrarán tecnología y servicios. Habrá acceso y estacionamiento para bicicletas, estaciones de agua y WiFi gratuito. Los pasajeros también podrán usar estaciones de carga para sus teléfonos celulares.

