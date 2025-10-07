Suscríbete a nuestros canales

Gonzalo González, de 57 años, fue arrestado en Miami luego de que sacara un arma dentro de una tienda de alimentos y amenazara con un motivo xenófobo, alegando que estaba "puesto en este mundo para asesinar a venezolanos porque ellos asesinan a los cubanos".

El incidente ocurrió cuando González ingresó al establecimiento Stop and Shop Food and Deli, ubicado en el 49 NE Second Ave, para comprar un vaporizador. De manera inesperada, sacó una pistola, profirió el aterrador comentario y posteriormente huyó del lugar.

Gracias a una alerta de búsqueda y al testimonio de un empleado, los oficiales lograron localizar y detener a González poco después. Al momento del arresto, el hombre portaba la pistola negra y varias monedas de oro y plata selladas en plástico.

Debe pagar fianza de 5 mil dólares

Durante el proceso de lectura de sus derechos, González interrumpió repetidamente a los agentes, pronunciando frases como: "Dios es mi abogado y yo soy el rey David".

Actualmente, el sujeto enfrenta cargos por uso indebido de un arma de fuego y asalto agravado. Permanece detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight bajo una fianza de $5,000.

Vías para denunciar y ejercer derechos en EEUU

Es fundamental que las víctimas de actos xenófobos o discriminatorios conozcan sus derechos y los mecanismos para denunciar:

Discriminación en el Empleo: Las quejas por discriminación por origen nacional deben presentarse ante la EEOC o ante la División de Derechos Civiles del DOJ. Violencia por Odio (Hate Violence): Los ataques basados en el origen nacional, la etnia o la apariencia pueden ser investigados como crímenes de odio por las autoridades policiales federales y locales. Derechos Constitucionales: La Cláusula de Igual Protección de la 14ª Enmienda de la Constitución de EE. UU. garantiza la igualdad de derechos a todas las personas dentro de su jurisdicción, independientemente de su estatus migratorio. Organizaciones como la ACLU y el DOJ trabajan para asegurar el respeto a estos derechos.

