Abuelo muere acuchillado en su vivienda: Polisucre revela detalles del crimen 

Suscríbete a nuestros canales

Un adulto mayor fue asesinado de múltiples cuchilladas en el sector popular Ramón Brazón, ubicado en la carretera vieja Petare-Guarenas de la parroquia Caucaguita del municipio Sucre, estado Miranda.

De acuerdo con el reporte oficial, el crimen se registró durante la madrugada de este lunes 6 de octubre en el interior de su vivienda.

Abuelo muere acuchillado en su vivienda

A través de sus redes sociales, el Instituto Autónomo Policía Municipal de Sucre compartió detalles del suceso.

La víctima quedó identificada como Luis Antonio Soazo Suárez, de 69 años de edad, quien se desempeñaba como ayudante de construcción.

PoliSucre, además, mencionó que el presunto responsable responde al nombre de José Daniel Terán Urriola, de 39 años de edad, y fue aprehendido de forma inmediata, luego de que los residentes del lugar alertaran sobre los hechos.

Según las primeras investigaciones, entre Soazo Suárez y Terán Urriola se registró una discusión provocada por el consumo descontrolado de bebidas alcohólicas.



Tras lo sucedido, el organismo policial exhortó a la conciencia y a la responsabilidad ciudadana.

"Evitemos los excesos que, en un momento de confusión, pueden llevar a consecuencias irreversibles y desgarradoras como esta. Valoremos la vida y fomentemos la paz en nuestra comunidad", se lee en la publicación de su cuenta oficial de IG.

También visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube