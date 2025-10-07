Cambio de horario en Florida: todo lo que debes saber para ajustar el reloj

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes de Florida deben prepararse para el inminente cambio al horario de invierno o estándar, siguiendo la práctica bianual que rige en la mayoría de Estados Unidos.

La legislación federal exige a los ciudadanos atrasar sus relojes, a pesar de las repetidas propuestas estatales que buscan establecer un horario fijo permanente.

El ajuste de horario ocurrirá a las 2:00 a. m. del domingo 2 de noviembre, cuando los relojes deberán atrasarse una hora, según informó El Tiempo. Esta modificación permite adelantar el amanecer, otorgando más luz solar durante las mañanas, pero a su vez provoca que el atardecer llegue más temprano.

Solo Hawái y la mayor parte de Arizona, junto a territorios como Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, mantienen una hora fija durante todo el año.

Influencia

Este cambio de horario afecta aspectos importantes de la vida cotidiana de millones de personas, desde sus rutinas de sueño hasta la movilidad y el esparcimiento.

El horario estándar beneficia especialmente a la salud pública, al alinearse mejor con el ritmo circadiano natural del cuerpo, lo que puede mejorar la calidad del sueño y reducir la somnolencia diurna.

Además, un amanecer más temprano resulta en mayor luz solar en las mañanas para actividades como ir a la escuela o trabajar, lo que potencialmente puede reducir accidentes de tráfico.

Sin embargo, el oscurecer más temprano impacta las actividades vespertinas, incluyendo el comercio y los deportes al aire libre. Los expertos aconsejan realizar el ajuste horario antes de acostarse la noche del sábado para evitar confusiones al despertar.

Ciudades y sus horarios

La mayoría de las ciudades de Florida, incluyendo Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville, operan bajo el Horario del Este. Sin embargo, las regiones del Panhandle occidental, como Pensacola y Panama City, se rigen por la Hora Central.

En 2025, diez estados norteamericanos promulgaron leyes que buscaban establecer el horario de verano de forma permanente, pero todas necesitaban la aprobación del Congreso para hacerse efectivas.

En el Estado del Sol, los legisladores aprobaron proyectos de ley para un horario de verano fijo desde 2018, conocidos como la Ley de Protección Solar. Sin embargo, como no han recibido aún el aval federal, los residentes deben continuar con el ajuste bianual obligatorio.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube