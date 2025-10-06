Riesgo sanitario masivo en EEUU: Kroger retira ensaladas en 28 estados por estos motivos

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de supermercados Kroger emitió un comunicado para informar el retiro de ensaladas delicatessen.

La acción se debe a la preocupación por una posible contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes. Esta bacteria es responsable de la infección conocida como listeriosis.

El retiro de ensaladas en Kroger afecta específicamente a las ensaladas de moño con pesto de albahaca y a las de penne con mozzarella ahumada. Los productos se vendieron en mostradores al peso y en porciones preenvasadas de autoservicio.

¿Cuántas tiendas y estados afecta el retiro?

El retiro de ensaladas en Kroger es de gran escala, abarcando 1860 tiendas en un total de 28 estados. Las ensaladas fueron vendidas en supermercados propiedad de Kroger como Baker’s, Dillons, Fred Meyer, Ralphs y Smith’s, entre otros.

Los estados afectados son Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Míchigan, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Ohio, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Washington y Virginia Occidental.

¿Cuál es la causa de la contaminación?

Kroger inició el retiro tras ser informada por un proveedor sobre la posible contaminación de la pasta dentro de las ensaladas. El proveedor de la pasta fue identificado como Nate’s Fine Foods de Roseville, California.

Aunque ninguna de las compañías había recibido quejas de reacciones adversas, la acción preventiva fue inmediata. Kroger ordenó a sus clientes desechar los productos afectados o devolverlos para obtener un reembolso.

¿Qué riesgos implica la bacteria Listeria?

La listeriosis es una infección transmitida por alimentos que afecta aproximadamente a 1600 personas y causa unas 260 muertes cada año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los grupos de mayor riesgo son las embarazadas y los mayores de 65 años.

Los síntomas incluyen fiebre y diarrea, además de dolor de cabeza, náuseas y rigidez de nuca. El anuncio de Kroger insta a cualquier persona preocupada por una enfermedad a contactar a un proveedor de atención médica.

Los clientes que tengan algunas dudas o si quieren reportar el consumo de este productor, pueden llamar a Kroger al 1-800-KROGERS o comunicarse con la línea de atención al cliente de Albertsons al 1-877-723-3929.

