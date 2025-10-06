Así puedes acceder a una vivienda asequible en Florida: conoce los requisitos y el proceso HomeReady

Suscríbete a nuestros canales

El sueño de tener una casa propia se convierte en una realidad para miles de familias en Florida, gracias a opciones de financiamiento que son accesibles.

Los compradores de vivienda con ingresos bajos a moderados ahora cuentan con un gran aliado en el Programa Hipotecario HomeReady de Fannie Mae, una solución pensada para eliminar las barreras que dificultan el acceso al mercado inmobiliario.

Este programa, que se implementa a través de prestamistas aprobados en todo el estado, fomenta la propiedad de vivienda con términos flexibles y requisitos que se adaptan a la situación económica actual.

Requisitos esenciales: ¿Quiénes Aplican al Financiamiento HomeReady?

El programa HomeReady se dirige específicamente a compradores de primera vez y recurrentes que enfrentan limitaciones de liquidez para el pago inicial y los costos de cierre.

El requisito principal de elegibilidad se centra en el ingreso: los prestatarios deben tener un ingreso total que no supere el 80% del Ingreso Medio del Área (AMI) para la ubicación de la propiedad.

La gran ventaja del programa radica en su flexibilidad para evaluar el crédito del solicitante.

HomeReady no solo considera los ingresos tradicionales, sino que también permite que los prestatarios utilicen ingresos de diversas fuentes, como alquileres de tableros o ingresos por propiedades de alquiler adyacentes, lo que facilita que más familias demuestren capacidad de pago.

Además, los prestamistas pueden considerar un historial de pagos de alquiler positivos para fortalecer la solicitud de hipoteca, abriendo el camino a quienes tienen historiales crediticios limitados.

¿Cómo funciona HomeReady, el programa de ayuda para adquirir una vivienda en Florida?

El gran atractivo de HomeReady® es su bajo requisito de pago inicial. Los compradores sólo necesitan aportar un 3% del precio de compra de la vivienda, lo cual es significativamente menos que lo que exigen muchos préstamos convencionales.

Además, el programa está diseñado con una estructura financiera que busca aliviar la carga inicial:

Enganche y costos de cierre flexibles: Los fondos para el enganche (ese 3%) y los costos de cierre pueden provenir de obsequios, subvenciones o programas de asistencia para el pago inicial, como los que ofrece la Autoridad de Finanzas de Vivienda de Florida (FHFA) o agencias locales.

Este programa elimina la necesidad de que el prestatario haga una contribución mínima, lo que facilita la compra para aquellos que no han podido ahorrar grandes cantidades.

Seguro hipotecario reducido: HomeReady también ofrece requisitos de seguro hipotecario privado (PMI) más bajos y, lo más importante, este seguro se puede cancelar una vez que el capital de la vivienda alcanza un cierto umbral, lo que ayuda a reducir los costos mensuales a largo plazo.

¿Cómo se realiza la solicitud para acceder a una vivienda en Florida?

Para comenzar el proceso, el solicitante necesita ponerse en contacto con un prestamista en Florida que venda sus hipotecas a Fannie Mae.

Estos prestamistas son los encargados de evaluar si el comprador cumple con los requisitos de HomeReady® y la regla del 80% del AMI.

Un paso clave que el solicitante debe completar es el requisito de educación para propietarios de vivienda.

Si todos los prestatarios que van a ocupar la vivienda son compradores por primera vez, al menos uno de ellos tiene que finalizar un curso aprobado. Fannie Mae ofrece su propio recurso, el curso HomeView, que proporciona un certificado reconocido para cumplir con esta obligación.

Una vez que el comprador elige a su prestamista, este lo guiará en la recopilación de documentos (como prueba de ingresos, historial laboral y crédito) y, finalmente, presentará la solicitud para su aprobación.

Al seguir estos pasos, miles de familias en Florida logran asegurar un futuro bajo su propio techo.

