Florida: así puede obtener el historial criminal de alguien de forma oficial y por internet

En Florida, Estados Unidos (EEUU), existen varias opciones legales y oficiales para que las personas realicen búsquedas de antecedentes penales, le indicamos cuáles son y cómo funcionan.

Lo primero que debe saber es que el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), División de Servicios de Información de Justicia Penal (CJIS), es el repositorio central de información de antecedentes penales del estado.

“Además de mantener la información de antecedentes penales, es nuestra responsabilidad proporcionar acceso público a esta información cuando se solicite”, señalan en su web.

Opciones para verificar antecedentes penales

Actualmente, las opciones para solicitar información de antecedentes penales de Florida incluyen:

Búsqueda Instantánea, búsqueda Certificada/No Certificada y Búsqueda ORI.

Sin embargo, hay que tener presente que estas opciones requieren el pago de una tarifa con tarjeta de débito o crédito al momento de la solicitud.

“Para mantener el más alto nivel de servicio y satisfacer mejor las necesidades de los clientes de verificación de antecedentes penales, la Legislatura de Florida ha implementado tarifas de verificación”, señalan.

Así funcionan los tipos de búsqueda disponible

Búsqueda instantánea:

El sitio de Información de Antecedentes Penales en Internet (CCHInet) del FDLE ofrece una búsqueda con resultados disponibles de inmediato.

El solicitante puede imprimirlos o enviarlos por correo electrónico.

Sin embargo, debe saber que estos resultados NO se certificarán.

Explican que este servicio de internet le proporcionará una lista de posibles coincidencias similares al tema de su consulta.

Por lo que debe revisarla y determinar si alguno de los posibles candidatos coincide con su “tema”.

Una búsqueda puede arrojar hasta cinco posibles coincidencias o candidatos.

También es posible que su búsqueda no arroje ningún candidato.

La precisión de la información que proporcione es fundamental para los resultados de la búsqueda.

Como se mencionó anteriormente, cada búsqueda cuesta $24.00, además de una tarifa de procesamiento de tarjeta de crédito de $1.00, y debe pagarse con tarjeta de débito o crédito.

Se solicita en el siguiente link: https://cchinet.fdle.state.fl.us/search/app/wicket/page?10, asegúrese de leer los términos y condiciones.

Búsqueda certificada/no certificada:

En este tipo de búsqueda, los clientes proporcionan la información demográfica.

Una vez que el personal del FDLE la recibe, uno de sus miembros realiza la búsqueda en el sistema SHIELD.

Los resultados pueden certificarse ante notario y se devuelven al cliente por correo postal regular de EEUU.

Entonces:

Proporcione la dirección postal donde desea que se envíen los resultados de la búsqueda.

Proporcione la información demográfica de su búsqueda.

Puede introducir varios temas en su solicitud. También puede introducir hasta diez (10) alias para cada tema. La precisión de los resultados depende de la exactitud de la información introducida.

Revise y confirme la información del tema de búsqueda que proporcionó. Tendrá la oportunidad de editar y corregir cualquier información ingresada previamente.

Además, podrá indicar si desea que los resultados sean certificados y traducidos al español, aunque la traducción solo está disponible en resultados de búsqueda certificados sin identificación.

Ya que los antecedentes penales no se pueden traducir.

Recuerde que debe conservar una copia de su recibo para sus registros.

Además, el tiempo de procesamiento no certificado es de cinco días hábiles, mientras que el tiempo de procesamiento certificado es de seis a siete días hábiles.

Tenga en cuenta que el tiempo de procesamiento del FDLE NO incluye el tiempo de entrega por correo postal de EEUU.

Igualmente, cada búsqueda cuesta $24 y debe pagarse con tarjeta de débito o crédito.

Puede solicitar el servicio en el siguiente enlace: https://shield.fdle.state.fl.us/shield/app/wicket/page?7.

Búsqueda ORI:

Los clientes deben proporcionar un ORI (Originating Agency Identification) válido para realizar una búsqueda.

Este es un código esencial para la búsqueda de antecedentes penales (conocido como background check) basada en huellas dactilares en Florida.

Sin embargo, tenga en cuenta que el FDLE no puede proporcionarle el número ORI para realizar su búsqueda.

Si necesita verificar sus antecedentes penales con un número ORI establecido, debe comunicarse con la agencia o entidad para obtener un número ORI válido.

El costo de cada búsqueda varía según el estatuto estatal, la agencia estatal o la entidad autorizada.

Los resultados se envían directamente al destinatario autorizado por la ORI.

Puede hacerlo en el siguiente enlace: https://shield.fdle.state.fl.us/shield/app/orisearch?10.

