Guía de salarios para chefs en EEUU: conozca el promedio, estados donde más se paga y requisitos del oficio

Se chef en Estados Unidos (EEUU) es un oficio al que muchos apuestan, bien sea por vocación o por variedad de oportunidades a las que se puede acceder, sin embargo, siempre hay que tener en cuenta cuánto se puede ganar en el estado o ciudad en el que vive, así como tener presente en dónde podrían pagarle más por su trabajo.

El oficio de chef es popular porque se pueden encontrar salarios competitivos, hay oportunidad de avance profesional, cuenta con diversidad de roles a desempeñar y se trata de una red amplia.

Entonces, lo primero que hay que saber es que en EEUU, en promedio, un chef gana unos $52,684 anuales, lo que equivale a unos $25.33 por hora, esto, según los datos recopilada del portal de Trabajos USA.

Aunque, cifras datos del Bureau of Labor Statistics (BLS) indican que el salario mediano anual para "Chefs y Cocineros Principales" es de unos $60,990.

Sin embargo, hay que tener presente que este promedio no refleja completamente la variabilidad de los ingresos en esta profesión en todo el país.

Señalan que los chefs que están comenzando su carrera pueden esperar un ingreso inicial alrededor de $39.000 al año, mientras que aquellos con más experiencia y habilidades especializadas pueden percibir hasta $80.000 anuales, en promedio, esto dependiendo del estado.

Ciudades que ofrecen salarios más altos

Miami (Florida) - $50,000

Chicago (Illinois) - $55,000

Las Vegas (Nevada) - $58,000

Los Ángeles (California) - $60,000

Nueva York (NY) - $65,000

San Francisco (California) - $70,000

Estos salarios unifican los promedios más altos, lo que quiere decir que hay profesionales experimentados que pueden llegar a ganar mucho más

De hecho, hay que tener en cuenta que el BLS señala que, actualmente, más de la mitad de las ofertas de empleo para Chefs ejecutivos, en ciertas plataformas, exceden los $100,000.

Con variaciones regionales, destacando salarios de hasta $134,000 o más para el 10% superior en áreas como Hawái.

Áreas o cargos del oficio mejor pagados

Chef Ejecutivo: aquellos que supervisan toda la operación de cocina, incluyendo la planificación del menú, la gestión del personal y el control de costos.

El salario promedio de un chef ejecutivo en EEUU es de aproximadamente $75,000 al año, aunque en restaurantes de alta gama o en grandes ciudades, los ingresos pueden superar los $100,000 anuales.

Sous Chef: aquellos que asisten al chef ejecutivo en la gestión de la cocina y pueden asumir sus responsabilidades en su ausencia.

En promedio, un sous chef puede esperar ganar entre $45,000 y $60,000 al año.

Chef de Partie (jefe de sección): está a cargo de una parte específica de la cocina, como la pastelería o la parrilla.

Su salario puede variar según la complejidad y la demanda de su especialidad. Un chef de partie generalmente gana entre $35,000 y $50,000 anuales.

Personal Chef: estos trabajan para individuos o familias, a menudo preparando comidas personalizadas en sus hogares.

Pueden ganar un salario fijo o cobrar por evento, y sus ingresos pueden ser bastante altos en áreas adineradas.

Los ingresos de un personal chef pueden oscilar entre $50,000 y $80,000 al año, con el potencial de ganar más dependiendo del número de clientes y la exclusividad de sus servicios.

Pastry Chef: aquellos que se especializan en la creación de postres y productos de panadería.

El salario promedio de un pastry chef es de aproximadamente $45,000 a $60,000 anuales, aunque puede llegar a $70,000 o más en establecimientos de renombre.

Private Event: contratados para eventos privados, como bodas y banquetes.

Un private event chef puede ganar entre $500 y $1,500 por evento, lo que puede sumar ingresos anuales significativos dependiendo de la frecuencia.

Descubra qué se requiere para convertirse en un chef en EEUU

Aunque no es obligatorio para desempeñar y crecer en el oficio, algunos empleadores prefieren candidatos que hayan completado un programa de educación culinaria en una institución acreditada.

Experiencia práctica en una cocina profesional es crucial.

Tenga presente que muchos chefs comienzan su carrera en roles de nivel inicial y avanzan a través de la experiencia.

Los chefs deben ser capaces de gestionar equipos, planificar menús, y controlar costos y suministros.

Es vital comprender y adherirse a las normas de seguridad alimentaria y prácticas de higiene para garantizar un entorno de cocina seguro y limpio. En algunos lugares requieren capacitación o certificados.

Vocación, curiosidad y creatividad, estas son cualidades importantes en un chef, ya que aseguran la capacidad de innovar.

