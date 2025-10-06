Visa a EEUU: el nuevo cambio para los no inmigrantes que afecta el trámite

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos anunció una modificación radical en el proceso de solicitud de visa de No Inmigrante, que impactará a millones de viajeros en todo el mundo.

La medida afecta directamente a turistas, estudiantes, trabajadores temporales y viajeros de negocios que planeaban adelantar sus entrevistas en consulados de terceros países, reporta El País.

La nueva norma exige que los trámites se realicen exclusivamente en el país donde reside el solicitante, eliminando la opción de adelantar entrevistas en consulados de terceros países.

Visa de No Inmigrante: ¿qué cambia desde octubre?

El Departamento de Estado informó que esta política busca descongestionar consulados saturados y ordenar los flujos migratorios.

Sin embargo, los tiempos de espera ya superan el año en varias sedes latinoamericanas.

En Bogotá, por ejemplo, la espera promedio para entrevistas B1/B2 supera los 13 meses. En Hermosillo (México), alcanza los 22.5 meses. En Ciudad de México y Guadalajara, los tiempos rondan los 10 y 11 meses respectivamente.

Consulados designados y restricciones regionales

Para países sin servicio consular, se asignaron sedes alternas. Los venezolanos deberán acudir exclusivamente a Bogotá, mientras que los cubanos deberán viajar a Georgetown, Guyana.

Las citas ya programadas no serán canceladas, pero si el solicitante decide cambiarla, perderá el dinero pagado. La norma aplica tanto a locales como a extranjeros establecidos en el país de trámite.

Nuevas tarifas y fianzas migratorias

La Administración Trump retomó una medida que exige fianzas de $5.000 a $15.000 para ciudadanos de países con altas tasas de permanencia.

Además, se estableció una “tasa de integridad” de $250, que elevará el costo total de la visa a $410 en 2026.

Este ajuste coincide con una caída del 3 % en el número de visitantes internacionales. Estados Unidos ha recibido un millón menos de turistas en lo que va de 2025, según cifras oficiales.

