Estados Unidos agiliza visas para trabajadores agrícolas: ¿cómo postularse al nuevo programa?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos implementó una modificación significativa que acelera la solicitud de visas temporales para trabajadores agrícolas.

Esta agilización se hace bajo el programa H-2A, que permite a los empleadores presentar su petición de visado al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) sin necesidad de esperar primero la finalización de la revisión laboral por parte del Departamento de Trabajo.

La medida, que entrará en vigor este 2 de octubre, brinda a los empleadores agrícolas la oportunidad de avanzar en el papeleo de manera más rápida según informó CNN.

Sin embargo, USCIS aclara que no otorgará ninguna aprobación hasta que las autoridades laborales confirmen que las contrataciones no afectan negativamente los salarios y condiciones de los trabajadores estadounidenses.

Consideraciones

El programa H-2A está diseñado para ayudar a los agricultores que anticipan una escasez de mano de obra nacional a contratar temporalmente a empleados extranjeros para labores en el campo.

Este cambio busca apoyar la labor de los agricultores estadounidenses mientras se asegura que la mano de obra extranjera cumpla con rigurosos procesos de selección y evaluación, según destacó Matthew Tragesser, vocero de USCIS.

Esta apertura a vías de trabajo legales beneficia tanto a las empresas como a la confianza pública en el estado de derecho.

Durante el año fiscal que concluyó en septiembre de 2024, cerca de 385 000 visas H-2A fueron emitidas, siendo Florida el principal estado empleador, seguido por Georgia y California, lo que demuestra el importante rol de estos trabajadores en la producción agrícola.

Beneficios

La nueva facilidad implica para los empleadores el uso de un formulario digital específico, el I-129H2A, para solicitudes donde los trabajadores no están identificados por nombre y no cuentan con un representante legal.

Esta eficiencia en el trámite contrasta con la realidad de la mano de obra agrícola actual; el Departamento de Agricultura (USDA) estima que el 42 % de los trabajadores agrícolas son inmigrantes indocumentados.

Este importante factor laboral genera un debate político constante, especialmente después de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de establecer "reglas y regulaciones" para las granjas que dependen de esta fuerza laboral.

Las visas H-2A se otorgan por un plazo inicial de un año y los trabajadores pueden solicitar hasta dos extensiones adicionales, permaneciendo legalmente en el país mientras se procesa su solicitud de prórroga.

