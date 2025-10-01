Solicitud de actas de nacimiento en Nueva York: precio y requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Solicitar un acta de nacimiento en Nueva York es un proceso que requiere cumplir con ciertos requisitos y pagar tarifas específicas.

Es vital conocer la elegibilidad, cómo hacer la solicitud y que documentos presentar.

El trámite se realiza ante el Departamento de Salud de NYC.

¿Cómo se solicita un acta de nacimiento en Nueva York?

El primer paso para tramitar un acta de nacimiento en Nueva York es comprobar la elegibilidad, como haber nacido en la ciudad de Nueva York (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens o Staten Island), estar listado en el certificado de nacimiento (como padre o registrante/niño) y tener 18 años o más.

Los recaudos a entregar son:

Una identificación con foto actual (por ejemplo, licencia de conducir, pasaporte).

Completar el formulario de solicitud correspondiente para certificados de nacimiento, como el "Premium Birth Certificate Application" disponible en formato PDF.

Para hacer la solicitud hay tres vías, ya sea a través de VitalChek, el único proveedor autorizado para procesar solicitudes en línea, por correo electrónico o directamente en las oficinas del Departamento de Salud.

¿Cuánto cuesta?

El costo por cada certificado o acta de nacimiento en Nueva York es de 15 dólares. Algunos trámites requieren de gastos extras según el caso.

Cabe destacar que los padres reciben un certificado de nacimiento gratuito para su recién nacido aproximadamente cuatro semanas después del nacimiento, basado en la información proporcionada en el hospital.

Para las correcciones no hay una tarifa si se trata de una modificación dentro de los 60 días luego de entregar el documento.

