Sorpresa para la Alcaldía de Nueva York: este es el candidato que lidera la carrera electoral

Suscríbete a nuestros canales

Las encuestas más recientes en la ciudad de Nueva York revelan panoramas políticos contrastantes a pocas semanas de las elecciones por la alcaldía, que se realizarán en noviembre.

Los votantes de Nueva York y Nueva Jersey muestran tendencias distintas. Un sondeo realizado por Beacon Research y Shaw & Company Research para Fox News reveló una nueva tendencia.

Las consultas, hechas entre el 18 y el 22 de septiembre, posicionaron al demócrata Zohran Mamdani con una ventaja considerable.

El alcalde actual, Eric Adams, identificado con la izquierda demócrata socialista, capitaliza el fuerte descontento del 62 % de los residentes con la dirección actual de la ciudad.

Este sentimiento se traduce en un reclamo de transformaciones importantes en la administración según informó La Nación.

Líder de las encuestas

El candidato Mamdani lidera la contienda por la alcaldía con el 45 % de las preferencias entre los votantes registrados y un 47 % entre los probables votantes.

Esta amplia ventaja subraya el deseo de un cambio profundo en el electorado. En segundo lugar, el exgobernador Andrew Cuomo, quien compite como independiente, obtiene un 27 % de apoyo entre los registrados.

Por su parte, el republicano Curtis Sliwa logra un 11 % en ambos segmentos. El actual alcalde y también independiente, Eric Adams, registra apenas un 8 % de respaldo.

Esta es una cifra que refleja su dificultad para conectar con los votantes que exigen una nueva dirección para la ciudad.

Propuestas

La campaña de Mamdani incluye propuestas con un marcado enfoque social, como la creación de una red de tiendas de comestibles de propiedad municipal sin fines de lucro, una idea que generó polémica.

El objetivo principal de estas tiendas es "mantener los precios bajos, no obtener ganancias", argumentando que la eliminación de costos como el alquiler y los impuestos a la propiedad permitiría transferir esos ahorros directamente a los consumidores.

Este plan atrajo críticas de figuras empresariales como John Catsimatidis, CEO de grandes cadenas de supermercados neoyorquinas, quien además es un firme partidario de la oposición política, marcando una clara división económica en la contienda.

Mientras tanto, el actual alcalde Eric Adams denunció públicamente estar enfrentando una "campaña con escasez de efectivo" y una supuesta "cobertura mediática sesgada", según reportó el New York Post.

A pesar de sus quejas, las cifras de las encuestas confirman que su campaña no logra repuntar. El exgobernador Andrew Cuomo, por su parte, se mantiene escéptico ante el liderazgo de Mamdani.

Cuomo cuestionó en una entrevista con The New York Times que las posturas del demócrata logren el apoyo del 50% de los neoyorquinos. Zohran Mamdani lleva una ventaja sólida en la carrera por la alcaldía de Nueva York.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.