¿Es el fin del empleo público en EEUU? Esto se sabe

La incertidumbre laboral se cierne sobre miles de trabajadores federales en Estados Unidos ante la inminente posibilidad de un cierre del Gobierno si el Congreso no logra aprobar un presupuesto antes del 1 de octubre.

A diferencia de paralizaciones anteriores, esta crisis presupuestaria plantea un escenario más severo según información de El Cronista.

Esto se debe a que la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) solicita a las agencias gubernamentales que preparen planes para reducir personal de forma permanente, no solo mediante suspensiones temporales.

Esta medida drástica dejaría a una cantidad indeterminada de funcionarios públicos sin la opción de retornar a sus puestos, creando una alarma social significativa en todo el país.

Impacto

El impacto de esta disputa política trasciende la burocracia, golpeando directamente la estabilidad de miles de familias.

Mientras demócratas y republicanos intensifican su enfrentamiento en el Congreso, las agencias federales ya se preparan para lo peor.

Los recortes no solo afectarían los servicios al público, sino que también generarían una ola de despidos inmediatos en programas que no cuenten con la etiqueta de "esenciales" para la administración en curso.

¿Inestabilidad económica?

La principal razón detrás de esta ola de despidos federales radica en el estancamiento legislativo y la falta de un acuerdo presupuestario que asegure el financiamiento continuo de todas las operaciones gubernamentales.

Al no aprobarse el presupuesto, los programas que se queden sin fondos deberán reducir y eliminar cargos para mantener únicamente al personal mínimo indispensable para cumplir con las funciones básicas de ley.

La Oficina de Administración y Presupuesto dejó claro que, incluso después de un eventual acuerdo, las agencias solo podrán retener a los empleados estrictamente necesarios.

Esto implica que muchos trabajadores desplazados no recuperarán sus puestos, pues estos habrán sido eliminados de la estructura gubernamental. La crisis del sector federal no es un hecho aislado, sino que coincide con una tendencia más amplia de recortes en el sector privado.

Empresas que podrían verse afectadas

Según la consultora Challenger, Gray & Christmas, los despidos en julio pasado alcanzaron los 62.075, representando un aumento del 29% respecto al mes anterior. En el sector minoristas estos despidos podrían afectar empresas como:

Quality Food Centers

Fred Meyer

Morgan Stanley

UPS

Estée Lauder

Amazon

Protección laboral

Los trabajadores afectados por despidos masivos, especialmente aquellos pertenecientes a comunidades inmigrantes, tienen derechos laborales garantizados sin importar su estatus migratorio.

Pueden buscar asesoramiento legal y apoyo para entender sus opciones, ya sea para enfrentar un despido injustificado, reclamar salarios no pagados o denunciar cualquier tipo de discriminación.

Es importante que los afectados busquen inmediatamente apoyo en organizaciones especializadas, que les proporcionarán las herramientas para defenderse y asegurar el respeto de sus derechos en el lugar de trabajo.

ONG de defensa laboral

National Immigrant Justice Center (NIJC) : Ofrece servicios legales y defensa.

: Ofrece servicios legales y defensa. Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) : Brinda asistencia legal laboral, especialmente contra el robo de salarios.

: Brinda asistencia legal laboral, especialmente contra el robo de salarios. Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM) : Enfocado en brindar recursos legales, educativos y de políticas a trabajadores migrantes.

: Enfocado en brindar recursos legales, educativos y de políticas a trabajadores migrantes. Hispanic Federation : Proporciona servicios legales y de apoyo a la comunidad hispana, incluyendo la defensa de derechos laborales.

: Proporciona servicios legales y de apoyo a la comunidad hispana, incluyendo la defensa de derechos laborales. Legal Aid at Work: Ofrece recursos y asesoramiento legal sobre derechos laborales, incluyendo a trabajadores indocumentados.

Futuro incierto

La amenaza de despidos federales se inscribe en un contexto económico más amplio de ralentización del mercado laboral, como evidenció el Departamento del Trabajo.

Esta coyuntura obliga a las familias a enfrentar una incertidumbre doble: el riesgo de un recorte en el empleo público y la desaceleración del empleo privado.

