Un distrito escolar en Estados Unidos usa IA para la detección de armas: es el primero en hacerlo

El Distrito Escolar Público de Glassboro en Nueva Jersey marcó un hito en la seguridad en escuelas al integrar un sistema de detección de armas basado en Inteligencia Artificial (IA).

El objetivo central de esta tecnología es reducir a cero el tiempo de respuesta entre el momento en que se detecta un arma y el momento en que las autoridades son notificadas.

¿Cómo funciona la detección de armas con IA es escuelas?

El sistema es el resultado de la colaboración entre dos tecnologías punteras: ZeroEyes, una plataforma de IA, y Singlewire Software con su sistema InformaCast, el cual es la plataforma de comunicación.

De tal manera, el software ZeroEyes se instala como una capa de análisis sobre las cámaras de seguridad digitales existentes del distrito. La IA escanea constantemente el video en busca de la silueta y características de armas de fuego visibles.

Si la IA detecta lo que parece ser un arma, el metraje se envía inmediatamente a un Centro de Operaciones (ZOC) de ZeroEyes. Este centro está tripulado 24/7 por analistas humanos (veteranos militares y agentes del orden) que confirman si la amenaza es real, un proceso que toma solo 3 a 5 segundos.

Tras la verificación humana, el sistema activa automáticamente la plataforma Singlewire InformaCast y los edificios escolares entran en modo de confinamiento (lockdown) de forma inmediata.

Luego, se notifica al instante a la policía local, a las autoridades escolares y al personal.

Las alertas se distribuyen simultáneamente a través de múltiples canales, como el sistema de megafonía, cartelería digital y dispositivos móviles, e incluyen inteligencia crítica sobre la amenaza (descripción del arma y la última ubicación conocida).

