ICE toma medidas en Nueva York: DHS da la última palabra en el caso del agente que agredió a una inmigrante

Un agente de del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos (ICE) que agredió y tiró al suelo a una mujer en un edificio federal de Nueva York fue despedido de sus funciones, tras el impacto viral del video en las redes sociales.

El incidente ocurrió en el número 26 de la Federal Plaza, un edificio que ICE usa como centro de detención. Un video en redes sociales mostró a un agente vestido de civil que lanza violentamente al suelo a una mujer. La mujer, quien es una inmigrante de Ecuador, le rogaba al agente que no detuviera a su marido.

¿Qué dicen las autoridades y la organización legal?

Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afirmó en un comunicado que la conducta del agente es "inaceptable y está por debajo del nivel" de los agentes de ICE.

Por su parte, Rex Chen, abogado supervisor de Derechos de los Inmigrantes en LatinoJustice, denunció la crueldad del acto: "Las familias migrantes merecen dignidad, respeto y debido proceso, no brutalidad".

El despido del agente del ICE en Nueva York fue confirmado por el DHS después de que las imágenes del altercado se hicieran virales. La agencia informó que el agente fue "relegado de sus funciones" por su actuación.

La mujer agredida por el agente de ICE fue trasladada al hospital debido a las heridas que le causó el altercado.

¿Qué se sabe del centro de detención?

El edificio de la Federal Plaza ha sido escenario de detenciones a inmigrantes y ha sido denunciado por sus pésimas condiciones. La semana pasada, un juez de Nueva York prohibió a la Administración mantener a los detenidos en espacios de menos de 50 pies cuadrados (4.6 metros cuadrados).

En los últimos meses, cargos electos y legisladores han sido arrestados durante protestas en las instalaciones.

