En video: residentes de Florida ponen a prueba la nueva ley de porte abierto de armas

La exhibición pública de armas entró en vigor en Florida el pasado jueves 25 de septiembre, marcando un cambio fundamental en la política de armamento del estado.

La decisión, que permite a los residentes portar pistolas y rifles a la vista sin requerir una ley legislativa específica, fue el resultado directo de una orden judicial que desafió una prohibición estatal de décadas.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado de Pinellas, este nuevo escenario es respaldado por el gobernador republicano, Ron DeSantis, quien minimizó el riesgo de la medida citando la experiencia de otras jurisdicciones.

El dictamen judicial para portar armas en Florida

Según DeSantis, la expectativa es que Florida, donde un 35 % de la población ya posee armas, se alinee con una norma ya establecida a nivel nacional.

El cambio se consolidó cuando una Corte de Apelaciones del Primer Distrito declaró inconstitucional la antigua ley estatal que prohibía a los ciudadanos portar armas de fuego abiertamente.

Tras cumplirse el plazo de 15 días fijado por la Corte, y al no presentarse una apelación por parte de la fiscalía que revirtiera el fallo, las autoridades se vieron obligadas a acatar la sentencia judicial.

A pesar de las reservas expresadas por la Asociación de Alguaciles de Florida y algunos senadores estatales, la decisión judicial es el marco legal operativo vigente.

La postura del gobernador

El gobernador DeSantis se convirtió en el principal defensor de esta libertad, restando importancia a los temores de que la medida impacte negativamente la vida cotidiana de los floridanos.

En un evento celebrado en la Universidad Internacional de Florida (FIU), el republicano defendió que solo un puñado de estados (California, Illinois y Nueva York) mantiene la prohibición total de portar armas abiertamente.

DeSantis comparó la situación con la de estados históricamente permisivos, como Vermont, que ha mantenido esta práctica desde el siglo XVIII, y afirmó: “Somos ahora mucho más consistentes con la vasta mayoría de los estados, incluso estados azules”.

Primeras viralizaciones en redes sociales

Apenas se implementó la medida, las redes sociales comenzaron a reflejar su impacto inmediato.

En plataformas digitales, se difundieron videos e imágenes que muestran a residentes ejerciendo su nuevo derecho a la vista del público.

Uno de los incidentes que generó más controversia fue un video que se hizo viral en donde un hombre fue captado exhibiendo un arma larga en el estacionamiento de un Walmart, con agentes policiales a pocos metros de distancia.

Estos casos confirman que, si bien el gobernador predice que no habrá un cambio significativo en la cultura, la visibilidad del armamento ya es una realidad que provoca reacciones encontradas entre los ciudadanos.

Zonas de exclusión y restricciones vigentes

Las autoridades, incluyendo la Oficina del Alguacil del Condado de Pinellas, recuerdan a la ciudadanía que el porte de armas sigue estando estrictamente prohibido en una serie de ubicaciones sensibles, tanto públicas como privadas.

Estas exclusiones incluyen negocios que prohíban expresamente la entrada de armas (como tiendas y restaurantes), instituciones educativas, instalaciones gubernamentales, juzgados, aeropuertos, bares y cualquier comercio cuyo ingreso principal de venta sea el alcohol.

