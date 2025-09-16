Florida aprueba el porte abierto de armas con excepciones: conoce dónde no se pueden llevar

Suscríbete a nuestros canales

En un fallo que marca un antes y un después a nivel nacional, un tribunal de apelaciones en Florida ha declarado inconstitucional la prohibición estatal de portar armas de fuego de manera visible.

La Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Florida decidió a favor de un demandante que sostenía que esta prohibición, que ha estado en vigor durante décadas, infringía su derecho a portar armas según la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Esta decisión, de acuerdo con Associated Press, que se basa en un precedente de la Corte Suprema de 2022, pone fin a una restricción que existía desde 1987 y abre la puerta para que los floridanos puedan llevar sus armas de forma abierta en la mayoría de los espacios públicos.

Impacto inmediato y reacciones oficiales sobre el pporte libre de armas

El fallo tiene un impacto inmediato en el estado, ya que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, ya ha dado instrucciones a la policía y a los fiscales para que detengan los arrestos y procesos por porte abierto de armas, argumentando que la ley anterior ya no es válida.

El gobernador Ron DeSantis celebró la decisión, afirmando que el fallo "alinea la política estatal con [su] posición de larga data" y con la de la mayoría de los estados de la unión.

Este fallo ha sido bien recibido por los defensores de los derechos de armas, quienes lo ven como una victoria significativa para la Segunda Enmienda, mientras que los críticos expresan su preocupación por las posibles implicaciones para la seguridad pública.

¿Cuáles son los lugares donde se aplicarán las restricciones a la nueva ley sobre el porte libre de armas en Florida?

A pesar de los cambios, el derecho a portar armas de manera abierta no es absoluto. La corte de Florida dejó claro que su decisión "no implica que el porte abierto sea absoluto o esté libre de una regulación razonable".

Existen restricciones importantes que siguen vigentes. Las leyes federales y estatales todavía prohíben llevar armas en ciertos lugares, como estaciones de policía, juzgados, centros de detención, escuelas, universidades y terminales de aeropuertos, reseña Associated Press.

Además, las personas con antecedentes penales, como delincuentes convictos o aquellos que tienen órdenes de alejamiento por violencia doméstica, aún no pueden poseer armas de fuego.

Este fallo enfatiza que la nueva libertad de portar armas de manera abierta viene acompañada de la responsabilidad de cumplir con las regulaciones de seguridad existentes.

