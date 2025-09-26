¡Atención! Cierran importante programa escolar en EEUU: ¿Cómo afecta a inmigrantes latinos?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Educación de los Estados Unidos ha tomado la decisión de suspender el programa "Pasos Adelante" del distrito escolar de Kennewick, que estaba destinado a apoyar a los estudiantes latinos.

Esta medida se ha tomado después de una investigación que concluyó que el programa infringía las regulaciones federales al estar dirigido exclusivamente a un grupo étnico, lo que se considera un acto de discriminación racial.

Esta decisión ha desatado un intenso debate entre funcionarios, padres y la comunidad educativa.

Un programa exitoso, pero con un fallo crucial

El programa, que inició en 2021, ofrecía tutorías, asesoramiento académico y actividades de enriquecimiento cultural específicamente a estudiantes latinos.

Según datos del distrito escolar, los participantes de "Pasos Adelante" mostraron un aumento significativo en su rendimiento académico y tasas de graduación. Sin embargo, su éxito se vio opacado por su exclusividad.

"No podemos destinar recursos federales a programas que excluyan a cualquier estudiante por su raza", declaró un portavoz del Departamento de Educación, citando la ley de Derechos Civiles de 1964.

La decisión del cierre de programa escolar para latinos ha generado diferentes opiniones

La noticia ha causado un gran revuelo en la comunidad de Kennewick. "Este programa era fundamental para nuestros hijos. Les brindaba un espacio seguro y de apoyo que no encontraban en otros lugares", comentó María López, una madre cuyos dos hijos formaban parte de "Pasos Adelante".

Por otro lado, algunos padres de diferentes grupos étnicos han mostrado su respaldo a la decisión federal, reseña Telemundo 51.

"Es justo que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades, sin importar de dónde vengan", dijo un residente local que prefirió mantenerse en el anonimato.

¿Qué le espera a los estudiantes latinos afectados?

El distrito escolar de Kennewick ha hecho un anuncio importante: se compromete a seguir la orden y está en proceso de desarrollar un nuevo programa inclusivo que ofrezca los mismos beneficios que "Pasos Adelante" para todos los estudiantes.

En una conferencia de prensa, la superintendente del distrito destacó que "nuestra prioridad es seguir apoyando a todos nuestros estudiantes para que puedan alcanzar su máximo potencial".

Ahora, la comunidad educativa se enfrenta al desafío de encontrar un equilibrio entre el apoyo a la diversidad y la garantía de equidad para todos.

